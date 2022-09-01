اعتزال وليد سليمان

دوليه

وجه وليد سليمان رسالة خاصة لجماهير الأهلي في ختام مسيرته بعد إعلان اعتزاله كرة القدم بانتهاء الموسم. وقال وليد سليمان عبر حسابه الرسمي على فيسبوك مساء «كم تأثرت حتى البكاء، وأنا أتابع وأرصد مظاهرة الحب الكبيرة والجميلة التي حظيت بها من قبل زملائي اللاعبين وجماهير الأهلي العظيمة والوفية». وودع لاعبو الأهلي زميلهم وليد سليمان في مباراة سيراميكا كليوباترا بقمصان خاصة كما هتفت الجماهير كثيرا له ورفعت صورا ولافتات له. وتابع وليد «الآن أيقنت من جديد أن للإخلاص والانتماء ثمنا أعظم وأكبر من كل أموال وكنوز الدنيا.. تأكد لي أنني أحسنت الاختيار، وأحسنت الرهان عندما قلت يوما ما: «سهل تعمل فلوس لكن من الصعب أن تحقق إنجازات وتكتب تاريخا». وزاد «لا أصدق أن رحلة 11 عاماً مرت وأنني وصلت لخط نهاية مشواري الكروي. أتذكر حلم الطفولة، وارتدائي للقميص الأحمر صغيرا».