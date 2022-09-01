فيريرا: الناشئ في مصر عمره 23 سنة

دوليه

قال البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك إنه سعيد بمنح لاعبيه الصاعدين الفرصة في لقاء إيسترن كومباني بالجولة الأخيرة للدوري رغم الهزيمة 1-2. وأشار فيريرا في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء إلى أن هؤلاء الصاعدين ربما يكونون مستقبل الكرة المصرية وينقصهم فقط المشاركة في بعض اللقاءات، مطالبا الاتحاد المصري بمنحهم مسابقات قوية للمشاركة بها. وزاد: «اللاعب الناشئ في العالم يبلغ 16 أو 17 عاما لكن في مصر تجد ناشئا عمره 23 عاما، وهو أمر غير جيد للكرة المصرية». وتابع: «قررت إراحة اللاعبين الكبار في اللقاء الأخير رغم أن الاتحاد المصري كان عليه أن يمنح فترات راحة أكبر للاعبي فرق الدوري ووضع مساحات زمنية بين المباريات». وأشار إلى أن الزمالك وجميع الأندية تملك لاعبين كبارا ولكنها تحتاج المساعدة والدعم، مؤكدا أن الزمالك بطل الدوري سيلعب الدور التمهيدي والفرق الأخرى لا تلعب نفس الدور. وأضاف «لا أتفهم المعايير ولا نعلم مواعيد مباراتي بطل تشاد، كما أن الدور التمهيدي مجازفة ومن الممكن أن نخرج بسببه من البطولة».