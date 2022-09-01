دوري المحترفين..Expensive

محلية

كما أشرنا في مقالتنا السابقة إلى أننا سنقيم ما يحدث في دوري المحترفين (للاجانب فقط)، حيث بدأ الاسبوع الثاني من الدوري وكان هناك حدث اثر في الحضور الجماهيري لمباراة العربي والسالمية التي تذمر منها الكثير من الجماهير العرباوية بغلاء اسعار التذاكر في المنصة الرئيسية (10 دنانير)، مما جعل الجمهور يذهب للجلوس في مدرجات الدرجة الثانية (3 دنانير). ما حدث شيء طبيعي لتعويد الناس على المساهمة في تحمل اعباء دوري المحترفين والرواتب التي سيتحملها النادي من دخله الخاص للاعبين... فهذا شيء متوقع لاي قرار غير مدروس بعناية لكيفية تحقيقه خطوة بخطوة وليس بقرار سيادي لم نعرفه الا بعد ان تم تعيين اعضاء الاتحاد في مايو 2022. فقد شدني تعليق فيديو على ارتفاع قيمة التذاكر في مباراة العربي بقوله : لماذا أدفع 10 دنانير مقابل ماذا؟ هل للمستوى العالي للاعبين والبطولة او لنظافة المكان او الخشب الذي سنجلس عليه او او او؟ كلام واقعي يجب علي من يطبقه ان يراعي بأن من يدفع اي مبلغ يجب ان يحصل مقابله على شيء يستحق هذا المبلغ؟ (تفهم ما تفهم موشكلتي).

للعلم وخلال زيارتي الحالية لمدينة مانشستر فقد قررت ان احضر مباراة مانشستر يونايتد والارسنال الاحد المقبلة، ولكنني فوجئت من قيمة التذكرة التي حصلت عليها بما يقارب من 250 دينارا لكرسي في الصف الاول من المدرجات (مكان مميز)... هذه الاسعار تعتبر طبيعية في سوق تذاكر المباريات بالدوريات المحترفة المميزة منذ اكثر من مئة سنة، وهناك من يدفع ويشتريها من غير اي مشكلة لانه ضامن ان يستمتع بالمباراة واجواء الملعب... وليس في دوري يسمى بمحترف ورقيا... اخيرا لا عتب على النادي العربي في هذا التفكير بأسعار التذاكر، لانه يبحث عن دخل اضافي لميزانيته التي ثقلت بقرارات مستعجلة لتطبيق دوري محترفين show، ولكن اتمنى من ادارة العربي ان تراعي حب الجماهير للاخضر، وان تخفض الاسعار هذا الموسم وترفعها تدريجيا مع تمنياتي للفريق بأن يرتفع مستواه الفني، لان من غير ذلك سنعد الجماهير بالاصابع في المباريات المقبلة من هذا الدوري غير المحترف واقعيا. والله من وراء القصد.

