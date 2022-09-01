«يد القادسية» يطلب بلحاج

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أرسل القادسية كتاباً إلى نظيره الأهلي القطري يستفسر به عن امكانية استعاره لاعب الأخير التونسي خالد بلحاج لمدة 3 أشهر، للمشاركة مع الأصفر في بطولة الدوري. ويسعى القادسية إلى تدعيم صفوفه في الفترة المقبلة بأكثر من محترف للدخول بقوة في دائرة المنافسة الموسم المقبل.

وكان «يد الأصفر» عيّن المدرب التونسي شوقي العابد لقيادة الفريق بدلا من المدرب السابق الوطني وليد فيروز. ويعتبر اللاعب التونسي من أفضل العناصر في الدوري القطري، وهو سيشكل اضافة مهمة للأصفر في حال تمكن من اتمام الصفقة، خصوصاً أن منافسات الدوري القطري لن تبدأ قبل الأشهر الثلاثة المقبلة.

