الكويت للتعويض أمام التضامن

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يسعى الكويت حامل اللقب لتجاوز الكبوة التي تعرض لها في الجولة الأولى، وذلك عندما يواجه التضامن في الـ 09:00 مساء اليوم ضمن الجولة الثانية من الدوري الممتاز، والتي تشهد اليوم أيضاً مباراة الساحل مع النصر في 06:40 مساءً على ستاد الشباب. وتعرض الأبيض لخسارة مفاجئة أمام الجهراء في الجولة الأولى بهدف دون رد، ولم يقدم العرض المنتظر منه، وخسر جهود مدافعه سامي الصانع الذي نال البطاقة الحمراء مع نهاية الشوط الأول.

وسيكون على الكرواتي روديون غاسانين «رادان» معالجة الضعف الدفاعي الذي بدا واضحاً أمام الجهراء، إلى جانب ترجمة الفرص التي سنحت للمهاجمين إلى أهداف. ويملك الأبيض قوة هجومية ضاربة بوجود العراقي شيركو كريم الذي ظهر بصورة جيدة في المباراة الأولى، والتونسي طه الخنيسي، ويوسف ناصر وفيصل زايد وأحمد الزنكي، مع مساندة من المغربي المهدي برحمة وطلال فاضل والعماني أسعد العلوي.

ولا شك أن رادان يدرك تماماً أن المنافسة على لقب الدوري تحتاج حصد أكبر رصيد من النقاط في هذه الجولات، خصوصاً بعد اعتماد نظام المسابقة الجديد.

في المقابل، يتطلع التضامن هو الآخر إلى نتيجة إيجابية بعد خسارته في الجولة الأولى أمام السالمية بهدف نظيف. وقدم فريق المدرب جمال القبندي عرضاً لا بأس به وكان قريبا من التعديل في أكثر من مناسبة، ويواجه اليوم اختباراً صعباً أمام الكويت الذي لن يرضى بغير الفوز.

وفي المباراة الثانية، يريد النصر استثمار العرض الجيد الذي قدمه أمام العربي في الجولة الأولى، وتجاوز عقبة الساحل القادم من خسارة غير مستحقة أمام القادسية في الجولة الماضية.

وفرط النصر في انتصار كان في متناوله بتعادله مع الأخضر 1-1 بعد أن أضاع مهاجمه محمد دحام ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من المباراة. ويتطلع الفريق بقيادة مدربه الوطني المميز محمد المشعان إلى خطف نقاط المباراة الثلاث من أجل البقاء قريباً من القمة، خصوصاً أن «العنابي» يبدو هذا الموسم مؤهلاً للمنافسة على المراكز الأولى.

في المقابل، ظهر الساحل هو الآخر بقيادة مدربه محمد دهيليس بصورة جيدة أمام القادسية، وكان قريباً من الخروج متعادلاً في المباراة لولا الهدف المتأخر من المدافع باتريك مالمو. ويملك الساحل أكثر من عنصر مميز مثل العماني حمد الحبسي والبرازيلي جيوفاني.

