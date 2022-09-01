إبراهيم: التعادل نتيجة عادلة

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قال مدرب السالمية محمد إبراهيم إن إصرار لاعبيه وقتالهم كان السبب في انتهاء مباراة فريقه مع العربي بالتعادل 2-2 أول من أمس في افتتاح الجولة الثانية، مؤكداً أن نتيجة التعادل عادلة للفريقين. ورفع السماوي رصيده إلى 4 نقاط من فوز وتعادل، في حين حصد الأخضر نقطته الثانية بعد تعادلين.

واعترف إبراهيم أن العربي كان الطرف الأفضل في الشوط الأول الذي انتهى بتقدم الأخضر بهدفين سجلهما علي خلف في الدقيقة السابعة ومحمد صولة في الدقيقة 14، مشيراً إلى أن الأخطاء الفردية كانت وراء تخلف الفريق في النتيجة بهذا الشوط.

وأضاف مدرب السالمية، الذي أجرى تبديلات عدة في الشوط الثاني أن فريقه تمكن من السيطرة على المباراة في الشوط الثاني، وقلص النتيجة أولاً عبر البرازيلي أليكس ليما في الدقيقة 48، ثم أضاع أكثر من فرصة للتعديل قبل أن ينجح في ذلك في الوقت بدل الضائع عبر الكولومبي كارلوس كارلوس ريفاس. وأعرب إبراهيم عن رضاه بالمستوى الذي ظهر به الفريق خصوصاً في الشوط الثاني.

في المقابل، رفض المقدوني يوغوسلاف ترينشوفسكي الحديث عن أداء الحكم أحمد العلي رغم مطالبة الأخضر بركلة جزاء عندما كان متقدماً بالنتيجة 2-0 اثر تدخل مدافع السالمية سانغ بير على مهاجم الفريق كينغسلي إيدو، لكن العلي لم يحتسب شيئاً رغم استدعائه من حكم تقنية «الفار» ومراجعته اللعبة.

وشدد ترينشوفسكي على أن العديد من قرارات الطاقم التحكيمي تستحق المراجعة، لافتاً إلى أن مهمة الجهاز الفني الآن تجهيز اللاعبين للمباريات المقبلة ومعالجة الأخطاء التي حدثت في المباراة.

وأضاف أن التقدم بهدفين في الشوط الأول أعطى اللاعبين بعض الثقة في تحقيق الفوز، الأمر الذي أدى إلى غياب التركيز في الشوط الثاني الذي سيطر عليه السالمية بالكامل.

