«أزرق الشباب» هزم البوسنة

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تغلب منتخب الشباب على نظيره البوسني بهدف دون رد سجله عمر المطر، وذلك في المباراة الودية التي جمعتهما أول من أمس ضمن المعسكر التدريبي لأزرق الشباب في سراييفو استعداداً للمشاركة في تصفيات كأس آسيا للشباب 2023 في اوزبكستان.

وسبق لمنتخب الشباب أن دخل في معسكر تدريبي بصربيا خلال الفترة منذ 16 يوليو حتى 3 أغسطس الماضيين، استعداداً للتصفيات التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية خلال الفترة من 10 إلى 18 سبتمبر المقبل، حيث يلعب «أزرق الشباب» ضمن المجموعة الثامنة التي تضم منتخبات أستراليا والعراق والهند.

ويشارك في التصفيات 44 منتخبا قسمت إلى 10 مجموعات ستقام بنظام التجمع، بحيث ضمت 6 مجموعات أربعة منتحبات في كل منها، وضمت 4 مجموعات خمسة منتخبات في كل منها. ويتأهل لكأس آسيا، صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني.

