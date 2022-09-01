من هنا يبدأ بناء الدولة القوية

الاخيرة

لا يمكن بناء دولة من دون مشروع حقيقي يقوم على ركائز واضحة، أولاها إعلاء شأن القانون والتخلي عن النزعات الشخصية في الخدمة العامة، لأن في ذلك يمكن تلافي الكثير من المعوقات التي تحول دون بناء مجتمع يقوم على التعاون، واحترام الحريات العامة والخاصة، وفي الوقت نفسه النزاهة في الخدمة العامة.

لقد عانت الكويت في السنوات الماضية من جملة مشكلات ما كان يجب أن تنشأ لو توافرت النية الصادقة للعمل من أجل المصلحة الوطنية، خصوصاً ما يتعلق بالفساد الذي استشرى في غالبية مؤسسات الدولة، بسبب تغييب الهوية الوطنية نتيجة تصاعد قوة التيارات السياسية، وغياب المشاريع السياسية الواضحة للنواب والكتل، إضافة إلى ركون السلطة التنفيذية إلى قوة التحكم بتمرير التعيينات القائمة على مفهوم الرشوة السياسية، وليس الكفاءة والخبرة، وعدم الفصل بين الشخصي والعام في هذا المجال الحيوي.

لقد بدأ الخلل من سوء فهم مهمة الوظيفة العامة، وحصر الفساد في الاستيلاء على المال العام بغير وجه حق، بينما الحقيقة ان هذه الآفة تبدأ من مجرد التغاضي عن تطبيق القانون، في أصغر المسائل، أي عملا بمبدأ «اطعم الفم تستحي العين»، وهو للأسف ما أدى إلى النموذج السيئ الذي ظهرت عليه الكويت في السنوات الماضية.

حين تسود القناعة أن كل عمل غير متقن يعني شكلاً من أشكال الفساد، الذي هو خطر وجودي على الدولة، عندها يمكن الحديث عن إصلاح حقيقي، لذلك فإن المهمة الاساسية لأي سلطة من السلطات المعنية عدم جعل الرغبات الشخصية أساساً في الشأن العام.

صحيح أن البشر لا يتسمون بالكمال، لكن حين يعترف المرء بذلك يكون قد وضع قدمه على أول الطريق، ولان الدول أشخاص، فإن التكامل في المهمات القائم على الالتزام الاخلاقي بالدرجة الأولى، وعدم مخالفة القانون، وتحييد الانتماءات إلى أطراف وكتل متنافسة وفق مصالح ضيقة يجعل المجتمع أكثر قدرة على الانتاج، وعلى النزاهة في العمل أيضاً، ففي كثير من الدول ثمة احترام للذات من خلال احترام القانون.

الإصلاح عملية دائمة ومستمرة، ولا يمكن أن تكون موجة تنتهي عند إبعاد المتقاعسين أو الفاسدين، لأن مجرد توقفها هو الفساد في حد ذاته، فهي أشبه بالجسد إذا أصيب أي عضو فيه بعطب ولم يعالج سيؤدي إلى فساده وبتره، أو سيؤدي إلى موت بقية الأعضاء.

الرهان اليوم يجب أن يكون على المشاريع الصادقة في التمثيل السياسي، ومدى الجدية في احترام المجتمع وعدم التمثيل عليه في سبيل الحصول على وكالته في مجلس الأمة.

في تقرير «الشال» كشف عن وجود 50 هيئة ولجنة حكومية دائمة، جعلت الحكومة الكويتية من أكبر الحكومات في العالم، بينما كانت هناك دراسة قبل سنوات كشفت أن إنتاجية الموظف في القطاع العام لا تتعدى 23 دقيقة في اليوم.

في الجانب الأول نكتشف لماذا صناعة القرار بطيئة جداً في البلاد، وفي الثاني نجد عدم وجود تخطيط سليم للاستفادة من مخرجات التعليم والقوى العاملة، وفي كلا الأمرين هناك هدر في المال والوقت، وبالتالي تخلف في مختلف شؤون الدولة التي كانت ولا تزال بحاجة ماسة إلى خطة حقيقية للاستفادة من الموارد المتاحة في تعزيز الإنتاج والتطور، والقدرة على المنافسة، ليس مع القطاع الخاص المحلي، الذي هو في الحقيقة الذراع المساعدة للنهوض، إنما مع حكومات المنطقة في التطور والعصرنة، والخروج من آفة شراء الولاءات عبر التوظيف وحض المواطن على الإنتاج.

اليوم إذا أرادت الدولة التخلص من هذا الترهل في الهيئات واللجان الدائمة، فهي بحاجة ماسة إلى إصدار قوانين تلغي تلك الهيئات التي صدرت بقوانين، وفيما بعضها نحن بحاجة إليه، ويمكن أن يكون منتجاً، ويساعد على خفض الدورة المستندية، فان البعض الآخر يشكل عبئا على المال العام، ويعرقل صناعة القرار، بالإضافة إلى أنه يساعد على تفشي الفساد.

لا شك في أن النقطة الأخيرة جديرة بالاهتمام، إذ في الكويت 12 جهة رقابية فيما لا يزال الفساد يتسع، لأن الهدف من وجود هذه الأجهزة هو الاستفادة وشراء الولاءات.

