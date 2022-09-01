الحقائق الغائبة!

الاخيرة

هناك حقائق وبديهيات غابت عنا خلال العقود الماضية ومنها:

• أن نتوحد ونلتف لخدمة الكويت خير من أن... نختلف على اقتسام خيراتها...

• أن تبقى الكويت وتختفي اللعبة السياسية، إن لم نحسن الاختيار هذه المرة، خير ألف مرة من أن تبقى اللعبة السياسية وتختفي الكويت تماماً كحال بقاء الديموقراطية في لبنان والعراق وليبيا والصومال.. إلخ، واختفاء الدولة...

• أن نطفئ الأضواء على العمل التشريعي فيهدأ ويعقل وينتج وتتوقف الاستجوابات الكيدية والبطولات الصوتية، خير من أن تبقى الأضواء المبهرة مسلطة على التجربة ويدمر البلد وتتوقف عمليات التنمية فيه...

• أن يبقى الوطن ويقل المال خير من أن يختفي الوطن ويبقى المال، الذي سيختفي سريعاً بعده!

• لا يمكن لبلد النجاح والنهوض وهو يعين الفاشلين بدلاً من الناجحين في مواقع المسؤولية...

• لا يمكن للدولة أن تعتمد على القطاع الخاص في التوظيف وهي تغلق البلد وتضرب القطاع الخاص ضرب غرائب الإبل...

• لا يمكن أن يشكو المواطن من الفساد بالدولة... ثم يذهب لينتخب الفاسدين...

• لا يمكن القضاء على البيروقراطية القاتلة والفساد الإداري في دهاليز الحكومة عبر لجان أغلبها... قياصرة الفكر البيروقراطي والمتسربلين بالفساد المالي...

• لا يمكن ولا حتى بعد ألف عام التحول لكويت المركز المالي والبلد يزداد انغلاقاً وتشدداً وبيروقراطية.

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آخر محطة:

لا يمكن أن تشكل لجان لتنشيط القطاع الخاص ويكون أعضاؤها من رجال القطاع العام، أو لجان لتمكين النساء وأعضاؤها من الرجال.

