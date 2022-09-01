صاحب السمو هنَّأ قيرغيزيا وترينيداد وتوباغو

وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى صادير جباروف رئيس الجمهورية القيرغيزية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللجمهورية القيرغيزية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. وبعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى باولا ماي ويكيس رئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، متمنيا سموه لها موفور الصحة والعافية ولجمهورية ترينيداد وتوباغو وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

