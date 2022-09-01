بيلندا لويس: انعقاد اللجنة المشتركة أكتوبر المقبل

وطن النهار

اشادت سفيرة المملكة المتحدة لدى البلاد بيلندا لويس بعمق العلاقة الكويتية البريطانية والتي وصفها بالاستراتيجية، مؤكدة انها تنمو وتتطور في جميع المجالات. وقالت: لـ «النهار» نحن نعمل بشكل وثيق، مشيرة الى ان ما يجمع الكويت وبلدها تاريخ طويل، مؤكدة حرص بلادها على تقديم الخبرات للمساهمة في تحقيق في رؤية الكويت 2035.

واوضحت ان بلدها مستعدة لاستقبال الطلبة الكويتيين الجدد، مشيرة الى ان العدد وصل الى حد الان الى 8500 طالب وانه قابل للارتفاع لما تتمتع به الجامعات البريطانية من سمعة عالمية فضلا عن رغبة الكويتيين في التعلم داخل بريطانيا.

وعن زيارة البارجة صاحبة الجلالة ميدلتون للكويت الى ميناء الشويخ واذا ما كانت هناك اتفاقيات وقعت لشراء بارجات بريطانية قالت: زيارة ميدلتون الى الكويت لم تكن تجارية بحثة او لابرام صفقات وانما لاجراء تمارين مع الجانب الكويتي لما تربطنا من علاقة جيدة بين الجانبين مشيرة الى ان المباحثات بين الجانبين تركزت على الجانب التقني والتعاون ولم تكن الزيارة لعرض تجاري وانما للتنسيق فيما بيننا لامن وسلامة المنطقة

وعن انعقاد لجنة التوجيه المشتركة بين البلدين قالت نحن نتطلع لاستقبال نائب او زير الخارجية السفير مجدي الظفيري في اكتوبر المقبل وهناك سوف يلتقي بوزير الشرق الاوسط المكلف بهذا الملف وسوف تناقش هذه الاجتماعات العديد من القضايا التجارية والامنية والسياسية والتعليمية ونحن بصدد التحضير لهذه الاجتماعات.

