السفير السند: العلاقات مع سويسرا راسخة ومتطورة

وطن النهار

أكد سفير الكويت لدى الاتحاد السويسري يعقوب السند أمس الأربعاء عمق العلاقات الكويتية- السويسرية الراسخة والمتطورة في كل المجالات.

جاء ذلك في تصريح لـ «كونا» عقب تسليم السفير السند أوراق اعتماده الى رئيس مجلس الحكم الاتحادي وزير الخارجية السويسري ايغناسيو كاسيس سفيرا مفوضا فوق العادة للكويت لدى الاتحاد السويسري وذلك بمقر وزارة الخارجية السويسرية بالعاصمة برن.

وأكد السفير ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق رخاء الشعبين عبر فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك وتبادل الخبرات.

وأعرب عن اعتزازه بالعلاقة الخاصة بين الكويت وسويسرا وحرصه على تطويرها في شتى المجالات بما يسهم في دعم اواصر الصداقة ويحقق طموحات البلدين والشعبين الصديقين.

ونقل السند تحيات وتمنيات حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الى رئيس مجلس الحكم الاتحادي السويسري بموفور الصحة والسرور والى الشعب السويسري بمزيد من التقدم والازدهار.

وأوضح السفير الكويتي ان الرئيس السويسري حمله تحياته الى حضرة صاحب السمو امير البلاد وسمو ولي العهد وتمنياته للكويت حكومة وشعبا بمزيد من التطور والنماء والامن والاستقرار. وقال ان الرئيس السويسري أكد استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتطوير العلاقات الثنائية الكويتية- السويسرية وتعزيزها في مختلف المجالات.

