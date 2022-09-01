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تضم 280 طالباً ومساحتها 614م2

«الرحمة» افتتحت مدرسة في تايلند


افتتحت جمعية الرحمة العالمية مدرسة للتعليم الابتدائي في ولاية بيتلونج بدولة تايلند، وذلك بمشاركة جمع كبير من العلماء والوجهاء والمسؤولين المحليين بالولاية.
وفي هذا الإطار، قال رئيس قطاع أوروبا وآسيا في جمعية الرحمة العالمية خالد الملا: إن المدرسة التي تم افتتاحها تحمل اسم «مدرسة الرحمة» وتقع على مساحة 614 متر اً مربعاً، وتضم عدة فصول تعليمية ومرافق إدارية متنوعة، ويستفيد من خدماتها 280 طالباً.
وأوضح، أن المشروع يستهدف تأسيس الطلاب بما يمكنهم من استكمال مراحلهم التعليمية مستقبلاً، في ظل معاناة أبناء المناطق المحتاجة في تايلند من نقص الفرص والمرافق التعليمية المناسبة. وتابع: نعمل من خلال هذه المشروعات على الحد من الأمية وإلحاق الطلاب الذين لم ينالوا حظهم من الخدمات التعليمية اللائقة بالمحاضن والمدارس الملائمة، بالإضافة إلى تزويد الطلاب بالمعارف والقيم الإسلامية لتطبيقها بشكل عملي في حياتهم اليومية، إلى جانب تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية وتحقيق التعليم الذاتي والأخذ بمفهوم التربية المستمرة.


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