«الهلال الأحمر»: مساعدات كويتية لمتضرري سيول السودان

وطن النهار

بدأت جمعية الهلال الأحمر الكويتي توزيع مساعدات لألف أسرة من المتضررين من الأمطار والسيول في السودان.

وقال نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية أنور الحساوي في تصريح لـ «كونا»: «بدأنا من ولاية «الجزيرة» التي تعد من أكثر الولايات تأثرا توزيع مساعدات إيوائية وغذائية وصحية».

وأضاف أن المساعدات ستتواصل لتشمل مناطق أوسع وولايات أخرى خلال الأيام المقبلة وأنهم لن يدخروا جهدا في تقديم المعونات معربا عن شكره لكل الأفراد والجهات التي أسهمت في توفير وإيصال المساعدات.

وعلى صعيد متصل أعلن السودان حالة الطوارئ إثر كوارث الأمطار والسيول والأضرار التي طالت البلاد وأدت إلى مقتل 99 شخصا وتدمير أكثر من 60 ألف منزل فيما قدرت وكالة أممية أعداد المتضررين بأكثر من 226 ألف شخص من بينهم حوالي 2250 في ولاية (الجزيرة).

وقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن حوالي 38 ألف شخص في كل أنحاء السودان تضرروا من الأمطار والفيضانات منذ بداية موسمها. وبحسب (أوتشا) كان حوالي 314500 شخص تضرروا في السودان خلال موسم الأمطار في عام 2021.

