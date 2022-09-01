«النهار» تضيء غداً شمعتها الـ 16

الأولى

تحتفل النهار غداً الجمعة بعيدها السادس عشر استكمالا لمسيرتها في الريادة الصحافية التي أطلقتها في الثاني من سبتمبر من العام 2007 مسجلة طوال السنوات الماضية حضوراً إعلامياً ومهنياً بارزاً على مستوى الصحافة المحلية والعربية.

وعملت النهار بإداراتها وطاقمها المهني طوال الخمس عشرة سنة الماضية على تأصيل المصلحة العليا للبلاد والحفاظ على المكتسبات الوطنية والديموقراطية وتعزيز الحريات التي جُبل عليها شعب الكويت.

النهار إذ تدشن عاماً جديداً من عمرها الصحافي تؤكد استمرارها في النهج الوطني الداعي إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع جوانب الحياة في البلاد، مع التعهد بالالتزام الدائم بالشفافية في نشر الأخبار والحيادية في نقلها وتناولها وعرضها بشكل يواكب التطورات الإعلامية والتكنولوجية على قراء الصحيفة الورقية وكذلك متابعي منصاتها الإلكترونية.