رئاسة «توافقية».. عبدالصمد لن يترشح ولاري يعلن تجميد «التحالف الإسلامي»

الأولى

توالت حالات حبس وحجز المرشحين وزادت الى 4، فبعد حبس مرزوق الخليفة على ذمة حكم الاستئناف في فرعية شمر 2020، حجزت النيابة ثلاثة مرشحين على ذمة التحقيق بدعوى تقدمت بها وزارة الداخلية لمشاركتهم في اعتصام البدون الذي اقيم في تيماء الاسبوع الماضي. إلى ذلك، اعلنت وزارة الداخلية انها سمحت لمرشحي قبيلة بني غانم بالتسجيل لانتخابات مجلس الأمة المقبلة من داخل السجن العمومي وذلك بعد قرار النيابة العامة بحجزهم مع تكليف وكلاء عنهم باستكمال باقي اجراءات الترشح.

وفي ثالث أيام فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ17 (أمة 2022) المقرر عقدها في 29 سبتمبر المقبل تقدم 37 مرشحا بأوراقهم أمس ليصبح اجمالي الذين تقدموا بطلبات الترشيح حتى الآن 222 مرشحا ومرشحة منهم 210 مرشحين من الذكور و12 مرشحة من الإناث. من جهته قال مرشح الدائرة الثالثة د. عبدالكريم الكندري: ان الحقبة الجديدة التي نعيشها بعد النطق السامي تحتاج الى العمل بمضامين ذلك النطق وبالتالي تحتاج الى ان نحسن الاختيار.

وعن رأيه برئاسة مجلس الأمة قال نساند كل عمل توافقي من شأنه دفع العملية الديموقراطية.

واعتبر ان استدعاء وزارة الداخلية مرشحين قاموا بمساندة تجمع سلمي للتعبير عن الرأي أمر غير مقبول في ظل العرس الديموقراطي الذي نعيشه. من جانب اخر، آثر النائب السابق عدنان عبدالصمد عدم خوض الانتخابات واتاحة الفرصة امام الشباب لتسلم زمام العمل السياسي، قائلا في تجمع اقامه في ديوانه: لن اخوض الانتخابات ولن يكون لدينا مرشح بالدائرة الأولى. من جهته، اكد لاري انه يمثل التآلف الإسلامي?، موضحا ان التحالف الإسلامي? جُمد نتيجة لخلاف إداري.???

وزاد: عبدالصمد? أخ كبير ورمز للكويت حيث بدأ مسيرته في الزمن الذهبي مع احمد الخطيب وعبدالله النيباري وأحمد السعدون وسامي المنيس، وكلنا اخوة ومستمرون بذات النهج.

وبشأن رئاسة مجلس الأمة قال لاري: زاملت السعدون ولنترك هذا الأمر الى حينه. من جانبه، رد مرشح الدائرة الرابعة عبدالله فهاد على سؤال عن عدم ترشيح الحركة الدستورية الاسلامية له في الانتخابات بالقول: أنا مستقل وهناك تباين في الاراء والمواقف بيني وبين حدس.