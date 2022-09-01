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مجلس الوزراء ألغى مشروع «جواخير الإبل» في الشقايا

فايز الزعل
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الخميس 01 سبتمبر 2022

اعتمد مجلس الوزراء اعتراض المجلس البلدي على الطلب المقدم من هيئة الزراعة لتخصيص موقع لتربية الإبل في منطقة الشقايا على طريق السالمي، نظرا لوجود شبهة تنفيع كان لزاماً ان يتصدى لها.
وأعلن رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري ان عدم موافقة المجلس على الطلب تم بالاغلبية، وانه جاء نتيجة وجود شبهة تنفيع كان لزاماً علينا التصدي لها.
ووجه الشكر للوزيرة د. رنا الفارس على موقفها الواضح والشجاع بتسجيل اعتراضها على طلب الزراعة والثروة السمكية في لجنة الخدمات بمجلس الوزراء، مشيرا الى ان اعتراضها يسجل لها ويصب في حماية مصالح الدولة ومقدراتها ويعد دليلا على تأييدها جهود البلدي في التصدي لمحاولات التنفيع التي تشكل تعديات على الأموال العامة.


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