واشنطن: الكويت منارة الاستقرار الإقليمي في المنطقة

وطن النهار

اكد مسؤول امريكي رفيع المستوى التزام الولايات المتحدة القوي بالدفاع عن دولة الكويت مشددا على ان ذلك يشكل حجر الزاوية في العلاقات بين البلدين.

وقال نائب مساعد وزير الدفاع الاميركي لشؤون الامن الدولي ايلان غولدنبرغ في حفل اقامه المجلس الوطني للعلاقات الاميركية العربية بمناسبة تنصيب السفير جاسم البديوي سفيرا للكويت في واشنطن ان «الكويت تظل قائدا رائدا في الشرق الاوسط ومنارة للاستقرار الاقليمي».

وأضاف ان «الشراكة الدفاعية تعد من اهم العلاقات الأمنية التي تجمع الولايات المتحدة والكويت وسنقدر دائما هذه الشراكة».

وأعرب غولدنبرغ عن امتنان وزير الدفاع الاميركي لويد اوستن «للعناصر الرئيسة التي تميز العلاقة القوية» التي تربط واشنطن بالكويت.

من جانبه قال السفير البديوي ان الكويت والولايات المتحدة «شريكان حقيقيان وموثوق بهما» معربا عن اعتزاز الكويت القوي بالعلاقة مع واشنطن وأن «الشعور متبادل بين البلدين».

وأضاف ان الحكومة الكويتية اوكلت اليه «مهمة مشرفة» تتمثل في تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة «على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف» مشيرا الى تحديات تواجه مهام عمله في هذا الشأن.

وأوضح ان التحدي ذو شقين الاول «حماية ورعاية ما انجزناه كدولة وأفراد» ثانيا الحفاظ على زخم المبادرات التي ترمي الى تعزيز التعاون الثنائي بمواجهة التحديات العالمية لاسيما بعد جائحة «كوفيد - 19».

وذكر انه من بين الافكار العديدة التي تجري مناقشتها بين البلدين على المستوى الثنائي التعاون في مجال الأمن الغذائي والأمن السيبراني وتعزيز النظم الصحية والتعليمية علاوة على فتح آفاق مبتكرة وجديدة للتعاون الثنائي في المجالين الاقتصادي والبيئي.

وتابع انه على المستوى المتعدد الاطراف ينصب جهد الكويت في التنسيق الاقليمي مع الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي وذلك لما تتمتع به من مكانة مهمة واستراتيجية في «مجال العمل والمصالحة والوساطة الدبلوماسية الوقائية».

وأكد انه «فيما نواصل العمل بشكل وثيق وبناء على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف ومن خلال اظهار التزامنا المتبادل بأمن واستقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط فان مصالح بلدينا ستنمو وتزدهر في المنطقة».

بدوره قال نائب مساعد وزير الخارجية الاميركي دانيال بنيام ان واشنطن والكويت «ترتبطان بعلاقة مهمة ودائمة» وان «النصب التذكاري لعاصفة الصحراء ودرع الصحراء» سيكون شاهدا على اهمية ما حققه البلدان في هذا الاطار.

وأضاف ان «التحدي الذي نواجهه الآن هو الارتقاء الى مستوى هذا الارث في الوقت الحالي» موضحا ان «ثمة الكثير الذي يتعين القيام به معا».

وهنأ بنيام السفير البديوي على مهام عمله الجديد في واشنطن معربا عن تطلعه الى العمل المشترك معه لتعزيز اواصر العلاقات بين البلدين.

وفي هذا السياق سلط المبعوث الأميركي الخاص الى اليمن تيموثي ليندركينغ الضوء على جهود الكويت «كصانع سلام وباني جسور» وقال انه يتطلع الى العمل مع السفير الكويتي لاسيما في «القضايا التي تميز علاقتنا معا».

وأشار ليندركينغ الى المساهمات الكويتية بشأن الوضع الانساني في اليمن مشيدا بالجهود الانسانية التي تبذلها الكويت في هذا الاطار.

وكان السفير جاسم البديوي تسلم مهام عمله سفيرا للكويت لدى الولايات المتحدة في اغسطس الحالي.

