جيم هولتسنايدر: الوجود العسكري الأميركي في الكويت طويل الأمد

وطن النهار

قال القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى البلاد جيم هولتسنايدر: انه على اتصال مع سفارة بلاده في العراق للوقوف على الوضع هناك مؤكدا ان بلاده تهدف لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في العراق. وعما اثير عن طلب الكويت لمساعدة اميركية قال: ان استقرار الكويت اولوية بالنسبة للولايات المتحدة ونحن مستمرون في تقديم المساعدات لها، ولدينا تعاون فيما بيننا في العديد من المجالات وكما تعلمون ان وجودنا العسكري طويل الأمد ونحن ننسق مع الكويت في حال وجود اي خطر او مشكلات. ومن جانبه، قال قائد القيادة المركزية للقوات الجوية الجنرال الفريق الكسوس ج. غرينكويتشنحن في موجز صحافي: نعمل عن كثب مع مكوناتنا البحرية التي يقودها الأسطول الخامس في البحرين لحماية خطوط الاتصالات البحرية والبحث عن مكان نشاط التهريب او نشاط القرصنة او اي نشاط خبيث يحدث في البحر. وأضاف لدينا: فريق عمل جديد وهو فرقة العمل 59 التي لديها شبكة تقوم ببنائها للمساعدة في تعزيز الوعي البحري. وتابع: نحن نسعى الى سد بعض الفجوات في وعينا بالمجال الجوي من خلال دمج اجهزة استشعار جديدة وتقنيات جديدة قد تجعلنا اكثر وعيا، لذلك نبحث في امكانية تحسين استخدام الطائرات من دون طيار.

