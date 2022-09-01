العنزي: تركيا دولة صديقة يجمعنا بها الدين والثقافة والتاريخ

وطن النهار

اثنى اللواء الركن محمد العنزي آمر سلاح الاشارة على العلاقات الكويتية - التركية وقال في تصريح خلال مشاركته في احتفال سفارة تركيا بالذكرى الـ 100 لعيد النصر ان تركيا بالنسبة لنا دولة صديقة اذ تجمعنا معها التاريخ والثقافة والدين.

وفي كلمة القاها امام الحضور قال نيابة عن رئيس الاركان الشيخ خالد الصباح: جئت لتقديم التهاني لشركائنا واصدقائنا في السفارة التركية بمناسبة مرور 100 عام على عيد النصر مؤكدا ان العلاقات بين البلدين علاقات صداقة ليس فقط على المستوى الرسمي وانما ايضا على المستوى الشعبي.

ومن جانبها اعربت السفارة التركية نيابة عن السفيرة الجديدة طوبا نور سونماز عن شكرها للحضور لمشاركتهم في احتفالية الذكرى المئوية لانتصار وصفته بالعظيم، الذي يمثل احد الأركان الأساسية لتاريخ بلدها الممتد لقرون. واضاف بيان السفارة:، وصلت العلاقات بين تركيا والكويت الى مستوى «نموذجي» وتستمر في النمو تحت اشراف الرئيس رجب طيب اردوغان وسمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ولا يزال امامنا امكانات تعاون واسعة، وستسعى سفيرة تركيا الجديدة في الكويت جاهدة لتعميق العلاقات مع الكويت في كل المجالات.

وأضاف: نحن فخورون بأن تركيا قد حققت الاكتفاء الذاتي في منتجات الصناعات الدفاعية بنسبة 70%. لدينا حالياً سبع شركات دفاعية من بين اكبر 100 شركة في العالم

وتابع: نعتقد ان ارساء السلام والأمن والاستقرار والرفاهية في منطقتنا وخارجها يعتمد على خلق توازن عادل في صناعة الدفاع. فكلما طورنا قدرتنا الدفاعية الوطنية، زادت مساهمتنا في السلام الاقليمي والعالمي.وأوضحت ان بلدها تعمل بروح بناء منطقة سلام وتعاون وتطوير علاقات حسن الجوار في بيئتها وهذا ما يؤكده الرئيس اردوغان دائماً، لا رابح في الحرب ولا خاسر في سلام عادل.

