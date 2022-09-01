ضبط 80 كيلوغراماً من الحشيش والشبو في البحر

وطن النهار

تمكن رجال مكافحة المخدرات بالتعاون مع رجال خفر السواحل من احباط محاولة ادخال 80 كيلوغراما من مادة الحشيش والشبو عن طريق البحر، بعد عملية تبادل اطلاق النار، حيث تم القبض على احد المهربين ووفاة اثنين منهم واصابة ثالث.

وفي التفاصيل فقد وردت معلومات الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بمحاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة داخل قارب عن طريق البحر بمساعدة أحد الأشخاص يمتلك قارباً، وبعد التأكد من صحة المعلومات الواردة وأخذ الاذن القانوني وبالتنسيق مع الادارة العامة لخفر السواحل ضبط القارب والمتهم وبتفتيش القارب عثر بداخله على مواد مخدرة، وبمواجهته بالتحريات اقر بصحتها، وبالانتقال الى موقع التسليم داخل المياه الاقليمية واثناء ضبط المتهمين قاموا باطلاق النار على زوارق خفر السواحل فتم التعامل معهم بالمثل واعتراضهم ووفاة اثنين من المهربين واصابة المتهم الثالث، وبتفتيش الطراد عثر بداخله على 79 كيلو من مادة الحشيش وكيلو شبو، وتم تسجيل قضية بالواقعة تحمل رقم 1603/2022 جنايات المخدرات بتهمة جلب مواد مخدرة بقصد الاتجار وتم عرض المتهمين والمضبوطات على نيابة المخدرات جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

