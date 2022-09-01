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وطن النهار

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«التجارة» أغلقت محلاً لبيع أدوات التجميل


أغلق مفتشو وزارة التجارة والصناعة محلا يبيع مساحيق التجميل والعدسات اللاصقة الطبية والتجميلية مارس الغش التجاري.
وأغلق المحل بعد عملية رصد وتحقق على اثرها عثر على كمية كبيرة من مساحيق التجميل والمحاليل الطبية منتهية الصلاحية ولا تحمل ملصقات بلد المنشأ، الأمر الذي يعقبه ان يضع المخالف الملصقات عليها بنفسه لغش المستهلك وتغيير بيانات هذه السلع. وعثر على كمية كبيرة من العدسات الطبية والتجميلية لا تحمل علامات لبلد المنشأ ولا تحمل تاريخ صلاحية يستخدمها المخالف لنفس الغرض.
وحصر فريق الرقابة التجارية المضبوطات وتحفظ عليها بالتعاون مع وزارة الصحة كونها الجهة المختصة بفحص العينات المضبوطة وجار استكمال الاجراءات القانونية بحق المخالف.


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