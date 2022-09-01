«البلدية» رفعت 7 سيارات مخالفة على طريق السالمي

وطن النهار

نفذت إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة الجهراء جولات ميدانية على الباعة الجائلين في طريق السالمي والدائري السادس في إطار حملة «شارك بنظافتها»، حيث أسفرت الجولات عن رفع 6 عربات آيس كريم وعربة خضراوات وفواكه إضافة إلى تحرير 4 مخالفات. وأوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة فهد القريفة بأن الجولات التي تم تنفيذها من قبل قسم متابعة مخالفات الباعة الجائلين أسفرت عن تحرير 4 مخالفات بائع متجول بطريق السالمي، ورفع 3 عربات آيس كريم وعربة خضراوات وفواكه فضلا عن رفع 3 عربات آيس كريم بالدائري السادس.

