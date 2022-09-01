37 مرشحاً في ثالث أيام التسجيل للانتخابات

وطن النهار

واصلت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية تسلم طلبات الترشح في اليوم الثالث من أيام فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 17 المقرر عقدها في التاسع والعشرين من سبتمبر المقبل استقبالها للمرشحين حيث وصل عدد المرشحين إلى 222 مرشحاً ومرشحة بعد أن سجل أمس 37 مرشحاً منهم امرأتان.

وطالب مرشح الدائرة الخامسة الدكتور عبدالواحد الخلفان انتخاب

مجلس قوي يواكب الفترة الحالية والشعب مطالب باختيار الشرفاء من المرشحين وان يكون ذلك وفق مبدأ النزاهة والكفاءة، محملا الاعلام وخاصة منصات السوشيال ميديا مسؤولية عدم دعم اهل التوجهات الاصلاحية بل يدعمون من يدفع لهم اكثر وهذا امر غير مبرر، مطالبا وزارة الداخلية ان تقوم بدورها تجاه المال السياسي وان يكون الاعلام حراً ونزيهاً حتى لايغرر بالناخبين ويؤثر على اختياراتهم.

من جانبه تمنى مرشح الدائرة الأولى أحمد لاري أن يكون يوم 29 سبتمبر المقبل يوما للتغيير تلبية لرغبة سمو الأمير والخطاب التاريخي مؤكدا أن الدور علينا في حسن الاختيار وممارسة حقنا الديموقراطي.

وقال لاري: الفرصة باتت متاحة للتغيير خصوصا أن هناك مؤشرات طيبة ولمسنا ذلك من خلال نزول سمو رئيس الوزراء إلى الجهات الحكومية وتلبيته حاجيات الناس فضلا عن انسحاب ذلك على المسؤولين الذين بدأوا يتلمسون ما يحتاجه الناس.

ورأى لاري: أن التصويت بالبطاقة المدنية من المؤشرات الايجابية وإن كنا نطمح بانشاء هيئة مستقلة ولكن «ملحوق عليها» مطالبا الحكومة المقبلة ببرنامج عمل حكومي يؤدي إلى الاصلاح السياسي والاقتصادي والاداري خصوصا أننا لدينا فائض مالي ولله الحمد.

وأوضح لاري: كانت الأمور تسير نحو أفق مسدود وجاء الخطاب التاريخي لينقذ الكويت داعيا إلى ترجمة الخطاب إلى واقع عملي.

وطالب لاري: الحكومة باطلاق سراح المرشحين المحتجزين على خلفية اعتصام البدون مؤكدا أن النوايا كانت طيبة وإن لم يكن هناك تصريح لهذا التجمع.

وذكر لاري: ترشحت في هذه الانتخابات ممثلا للتآلف الاسلامي بعد تجميد التحالف لخلافات ادارية وعموما لدينا مرشحون في غالبية الدوائر مشددا على أن النائب السابق عدنان عبدالصمد يبقى رمزا وطنيا وأخا كبيرا وله تاريخ ورمزيته تتماثل مع رمزية أحمد السعدون وأحمد الخطيب وعبدالله النيباري، وبخصوص رئاسة المجلس فأنا زاملت السعدون ولكن نترك الأمر إلى حينه.

من جهته اكد النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة الدكتور عبدالكريم الكندري ان الدستور خط احمر لايقبل العبث به، موضحا ان الاجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية باستدعاء مرشحين قاموا بمساندة تجمع سلمي للتعبير عن الرزي امر غير مقبول في ظل العرس الديموقراطي الذي نعيشه وهذا الامر كفله الدستور.

وعن رئاسة المجلس المقبل اكد اننا نساند كل عمل توافقي من شانه دفع العملية الديموقراطية.

وبين الكندري ان الحقبة الجديدة التي نعيشها بعد النطق السامي تحتاج الى العمل بمضامين ذلك النطق ونحسن الاختيار.

مرشح الدائرة الخامسة نايف المرداس أكد: أن الفساد استشرى في جميع قطاعات الدولة لدرجة أنه وصل إلى مجلس الأمة فتصدى له نواب اصلاحيون سعوا إلى ايقاف العبث وبلغت درجات التصدي إلى حد الاعتصام.

وقال المرداس: واثمرت مواجهات بعض نواب مجلس 2020 عن خطاب سياسي تاريخي لسمو الأمير تضمن كلمات تكتب بماء الذهب وتضمن نقدا صريحا للسلطة التنفيذية ومطالبة بحسن الاختيار في انتخابات 2022.

وطالب رئيس الوزراء بحسن اختيار الوزراء والابتعاد عن النموذج التقليدي بالمحاصصة داعيا الحكومة إلى محاربة الفساد من خلال مبدأ التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الذي ينبع من الشريعة.

وذكر المرداس : إن كان هناك نية للاصلاح من خلال ما لمسناه فينبغي أن تكون هناك عين تراقب وعين تشرع مثلما كان في مجلس 2012 المبطل إذ اتفقنا على 27 مشروعا، مطالبا بالتوافق على تشريعات من شأنها أن تسد الفراغ التشريعي مثل غسل الاموال والنواب القبيضة

وأفاد المرداس: نحن مقدمون على تصحيح المسار السياسي ويجب الابتعاد عن الاحتقان والنهوض بالبلد مطالبا بمحاسبة كل فاسد لردع من تسول إليه نفسه استغلال وظيفته العامة مشددا على أن الاستمرار على الثوابت الشرعية صمام أمان لافتا إلى أننا لم ننته من مواجهة الفساد لتحقيق الاستقرار.

ودعا المرداس إلى ترك الصفحة الماضية وراء ظهورنا ونبدأ بصفحة جديدة من خلال عفو شامل يشمل أصحاب الرأي سواء من المهجرين أو من هم في الداخل.

من جهته قال مرشح الدائرة الثالثة حمد العبيد أن العملية الانتخابية عانت كثيرا من نقل الأصوات خلال الفترة السابقة اضافة إلى كثير من الظواهر السلبية الأخرى مثل شراء الأصوات والولاءات مؤكدا انحسار هذه الظواهر في الانتخابات الحالية ونتمنى استمرار انحسارها حتى ننعم بانتخابات نزيهة في مجلس الأمة 2022».

وتحدث العبيد عقب تسجيل أوراقه في ادارة الانتخابات عن بعض الخطوط العريضة للإصلاح مؤكدا «الكل يتفق على تطوير التعليم وإنعاش الاقتصاد حتى يعيش المواطن الكويتي عيشة آمنة وكريمة والكل يتفق ايضا على حماية الهوية الوطنية وثوابت البلد» مبينا «نتطلع الى مرحلة قادمة عنوانها التعاون والإنجاز».

ورجح العبيد ان يتم التغيير في مجلس الأمة المقبل بنسبة 50 إلى 60 في المئة موضحا أن تصويت النائب سوف يكون أكثر مصداقية بالبطاقة المدنية.

وأثنى العبيد على الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة في العهد الجديد مؤكدا أنه نهج جديد لم يسبق أن نراه ولكن التحدي في الاستمرار بهذه الخطوات الذي يجعلها تأخذ تأييدا شعبياً ونيابياً كبيراً.

وبين العبيد أسباب خروجه من احدى الدواوين الكويتية بقدوم احدى المرشحات مبررا ذلك «استأذنت لحظة وصولها لأنني اعتقد أن دواوين أهل الكويت غير مشتركة وهذه التقاليد التي جبلنا عليها هناك مجالس للرجال وأخرى للنساء وليس في ذلك اي انتقاص لأحد».

بدوره قال النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة الدكتور محمد الحويله «ان المرحلة الحالية بعد النطق السامي مرحلة تفاؤل وتصحيح المسار وشخص الحياة السياسية ومضامين اسعدت الكويت والكويتيين، موضحا اننا واجهنا سد الافق السياسي واوصلنا رسالة للقيادة السياسية وجاءت الارادة السامية لتستقيم مع الارادة الشعبية ومطالبون ان نعمل على ايصال المهيئين من المرشحين ويجب مراعاة اعداد الناخبين بين الدوائر وهنا لا ينسجم مع الدستور الذي ينشد المساواة بين المواطنين.

واضاف الحويله اننا نشيد بالوعي لدى ابناء الكويت ونرد التحية لسمو الامير وولي عهده باختيار الاصلح لتمثيلهم بالبرلمان لنستكمل المسيرة، مبينا ان الجميع يثق في قدرات المرشح احمد السعدون لما يمتلكه من خبرة تراكمية في العمل البرلماني، لذا نحن سنكون مستندين له في الوصول الى رئاسة مجلس الامة».

قال مرشح الدائرة الأولى النائب السابق يوسف الغريب «إن الخطاب السامي حدد ملامح كويت المستقبل».

وبسؤاله من أحد الصحافيين عن سبب ترشحه رغم الرفض الشعبي له قال هذه وجهة نظرك ولكن أهالي الدائرة الأولى راضين عن ادائي.

وبشأن ما حصل مع النائب السابق بدر الداهوم وموقفه قال هذا حكم قضائي وعلى الجميع احترامه»

وتعليقا على طلب أمير قبيلة العوازم الشيخ فهد بن جامع بعدم استقبال مجموعة من النواب قال الشيخ بن جامع أخ عزيز ولن أرد عليه فهو يبقى أخي وعزيزي وهو رمز بالنسبة لنا.

من جانبه اعرب مرشح الدائرة الخامسة حمود الحمدان عن أمله أن تفرز الانتخابات البرلمانية مجلسا نيابيا يكون على قدر المسؤولية في الرقابة والتشريع وحكومة يتحمل وزراؤها مسؤولية تنفيذ مخططات البلد من خلال الالتزام بالقانون.

وبشأن التصويت بالبطاقة المدنية، قال الحمدان «سبق وان حذرنا وزير الداخلية في السابق باهمية التصويت بالبطاقة المدنية كونها توضح الصورة الشخصية الحقيقية للناخب، خلافا للصورة الشخصية الموجودة في الجنسية التي تستغل احيانا في التزوير خلال عملية التصويت».

وثمن الحمدان دور وزارة الداخلية بتصديها لاوجه الفساد والعمل بالقضاء على اوكار ترويج المخدرات والدعارة والفساد مثمنا دور وزارة الداخلية في هذا الشأن لقيامها بواجباتها.

أكد مرشح الدائرة الرابعة عبدالله فهاد العنزي وجود تباين في الآراء وفي المواقف بيني وبين الأخوة في حدس في مجلس الأمة 2016 مع كل الاحترام والتقدير لهم مبينا «كنت وما زلت أقول انني مستقل برأيي وبشخصي واتشرف بدعم كل من يؤمن بالأفكار التي أحملها».

وقال العنزي عقب ترشحه رسميا في دائرة الانتخابات «ان انحيازي للأمة هو الفيصل بيني وبين الناس برا بقسمي وما وعدته بهم في بداية مشواري الانتخابي والسياسي».

ووصف العنزي الدائرة الرابعة بأنها دائرة الأحرار ولن تخضع

لاي ضغوطات او إملاءات أو اي تدخل سافر من الدولة العميقة او من الآخرين للتأثير على مجريات الانتخابات الحالية.

مبيناً ان الإرادة الحقيقية للشعب الكويتي تتجلي في الرقابة التي تكللت بانتصار كبير جعل القيادة السياسية تنتصر لهذه الإرادة بخطاب تاريخي غير مسبوق.

وتحدث عما تضمنه خطاب سمو الأمير الذي القاه نيابة عنه سمو ولي العهد من أهمية الشعب والعهد الذي بينه وأسرة الحكم فنحن شركاء في حل كل القضايا العالقة وأمامنا مهجرين خارج البلاد تم تهجيرهم ظلما وعدواناً لانهم عبروا عن ارائهم وشباب مسجونون في الداخل بسبب بعض التغريدات اضافة الى 120 ألفا من الأخوة البدون الذين يعيشون بيننا.

ودعا فهاد الى ضرورة تبني قضايا التعليم والصحة والبنى التحتية قائلاً «نحن امام مرحلة تاريخية مفصلية يجب ان نحاسب فيها كل من نهب ثروات البلاد» مضيفا « وصل الحال بنا الى وجود ايراني يشتري بعض القضاة وبنغالي يشتري بعض النواب لاننا سكتنا عن ذلك حتى اصبح الفساد ينخر في المؤسستين التشريعية والقضائية مشددا على ضرورة محاسبة من عطل التنمية وخذل طموحات الشعب الكويتي».

بدوره اكد مرشح الدائرة الرابعة الدكتور مبارك حمود الطشة على ضرورة التعاون البناء والفاعل بين المجلس والحكومة وان يكون لدى مجلس الوزراء المقبل برنامج عمل واضح وفاعل، موضحا ان دور وزارة الداخلية يجب ان يستمر بتطهير البلاد من المخدرات ومخالفي الاقامة والاخلاق والتشديد على محاربة شراء الاصوات، متمنيا من القيادة السياسية حل موضوع العفو.

من جانبه عول مرشح الدائرة الرابعة الدكتور فواز الجدعي على دور الشباب في الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى امتلاك الشباب الكويتي القدرة على احداث التغيير إلى الافضل.

واوضح الجدعي «ان جيل الشباب كان كارها للحالة السياسية خلال الفترة الماضية لمحاباة الحكومة السابقة بعض المرشحين ومع هذا تمكن الشعب الكويتي من ايصال بعض القيادات الاصلاحية، فما بالنا ونحن نرى قيام الحكومة الحالية بتقديم نموذج اصلاحي بعدم تدخلها في الانتخابات».

