عن أي ديموقراطية نتحدث؟

آراء

في كل يوم ينكشف للانسان ما يصدم بعضاً من قناعاته السابقة. فقد قرأت اخيراً كتاباً للصحافي والكاتب الانكليزي، وهو أحد كتاب جريدة الغارديان ونيويورك تايمز، أوليفر بولوغ وتحت عنوان «رئيس الخدم للعالم» (Butler to the world).

وهو كتاب يحكي دخائل واسرار انقلاب بريطانيا منذ أوائل خمسينيات القرن الماضي، عندما انهارت كامبراطورية تتحكم في ربع مساحة وشعوب العالم وأصبحت كأي بلد أوروبي آخر في الوزن والقدرات، انقلابها الى ممارسة مهنة رئيس الخدم في أمور المال وشتى الخدمات المشبوهة الأخرى.

فأولاً غضت الطرف عن بنوكها في لندن ومؤسسات المحاماة والفاسدين من الشرطة وحتى الفاسدين من أعضاء البرلمانات النافذين بأن يقدموا خدمات قانونية ومالية بنكية ونصائح مشبوهة لكل من يريد التهرب من دفع الضرائب أو من سرقة أموال بلاده العامة، ممن كان رئيس بلد فاسداً ومن كان رئيس مافيا اجرامية أو من كان يعيش على تبييض الأموال أياً كان مصدرها، طالما أن أولئك الفاسدين المجرمين يدفعون عشرة في المائة من ذلك المال المنهوب كثمن للحصول على تلك الخدمات والنصائح غير القانونية.

ثم بعد أن ترسخت تلك التجارة في لندن، أصبحت مصدر عمالة للألوف من البريطانيين ومصدر ثروة هائلة للبلاد، أعطت الحق والحرية للجزر والمناطق التابعة للتاج البريطاني، من مثل جزر فيرجن البريطانية أو جزيرة كيمن أو جبل طارق، لممارسة تلك التجارية تحت مسميات كثيرة وبطرق ملتوية كثيرة، لتصبح تلك الأماكن جنات لكل مال فاسد أو منهوب أو متستر، حيث لا ضرائب وحيث الكتمان والأقنعة الحامية عن أي رؤية أو معرفة من أي جهة متطفلة.

تلك الخدمات قدمت للفاسدين والسارقين والمجرمين من روسيا والصين وأفريقيا والبلاد العربية والهند وغيرها من بقاع العالم. الخدمة كانت متوافرة لكل من يدفع، دون سؤال أو تأكد أو شكوك. ويذكر المؤلف أمثلة وقصصاً يندى لها الجبين.

النقطة الأساسية في هذا الموضوع هي أننا كنا نعتقد أن الديموقراطية، خصوصاً اذا كانت قديمة وراسخة وكانت مثالاً للبشرية كالديموقراطية البريطانية، ستمنع وجود مثل تلك التجارة والممارسات غير القانونية وغير الاخلاقية، أو على الأقل ستجعل وجودها محدوداً أو كشفها سهلاً، أو لن تشمل رجال قضاء وقانون وتشريع. اما تكون بالصورة التي أظهرها الكاتب، وأن تتواجد عبر سبعين سنة دون أن يوقفها قانون أو صحوة ضمير أو انزعاج ورفض من قبل مؤسسات المجتمع المدني، فذلك يمثل اشارة واضحة لعجز في النظام الديموقراطي الذي كنا نعتقد أنه أحد أهم أعمدة حماية المجتمعات والصالح العام والقيم الأخلاقية.

ولكن هل أن تلك الصدمة لا تشير الى سذاجتنا نحن؟ فضائح الأخطاء والممارسات التي ترتكبها الدول الأوروبية الديموقراطية وأميركا الديموقراطية في موضوع أوكرانيا وحربها العبثية، ألا تزكم الأنوف؟ ألا تشير الى عجز غريب في ديموقراطيتهم؟ وفي أميركا، عندما يكتب جورج مونبيوت في كتابه «للخروج من الدمار»، وهو يقصد دمار الحياة السياسية والاقتصادية في بلاده، عندما يكتب بأن نظامهم الديموقراطي مليء بسوء الاستعمال والفساد وأنه يقوي الأقوياء والمسيطرين ويضعف الضعفاء والمهمشين بدلاً من أن يفعل العكس، ألا يؤكد أنه ما عادت هناك ممارسة ديموقراطية حقيقية أخلاقية عادلة في أعرق الديموقراطيات الغربية؟

ما يهمنا، نحن العرب، أن يدرك المعتقدون بأن الديموقراطية وحدها هي المدخل لحل كل مشاكلنا بأن الحل الديموقراطي ليس بالحل السحري الا اذا حددنا بصورة واضحة مكونات الديموقراطية والأسس التي تقوم عليها عبر القيم الانسانية والأخلاقية التي تحكمها، والممارسة التي تتجنب وترفض وتحارب انتهاءها لتكون أداة في يد أقلية كانت، وانما ابقاؤها أداة فاعلة وعادلة في يد أغلبية المواطنين الواعين المتابعين لسيرورتها طيلة النهار والليل لخدمتهم وكرامتهم الانسانية.

دون ذلك سنعيش أوهاماً بليدة، تماماً كما تعيشها الكثير من أنظمة الديموقراطية في العالم، وكما أرانا هذا المؤلف الشجاع في كتابه المبهر.

