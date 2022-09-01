«أبشرك يا بوعدنان «العافور» عدى»

آراء

يجمعني بالمغفور له باذن الله الفنان الكبير عبدالحسين عبدالرضا رحمه الله واسكنه فسيح جناته صداقة ومحبة واخوة بدأت في سنة الغزو العراقي الغاشم 1990 واستمرت هذه الصداقة الى ان توفاه الله ولا انسى وداعه لي في ديوان الروضان العامر قبل السفر في رحلة العلاج الاخيرة.

ورغم انشغالاتي الكثيرة الا انني اكافئ نفسي في اوقات الفراغ لاشاهد المسلسلات القديمة الكوميدية التي تشرح القلب واحد هذه الاعمال الخالدة لهذا العملاق كان مسلسل العافور

وكالعادة في مسلسلات بوعدنان كان هناك اسقاطات سياسية بنكهة فكاهية فريدة وهذه هي الرسالة الحقيقية للفن سواء كان المسرح او الشاشة الصغيرة وفي تصريح «لابوعدنان» قبل عرض هذا المسلسل صرح ان كلمة العافور تعني الغضب او الشخص الذي يثور ضد الخطأ اي الذي يطالب بالاصلاح وسأكتفي فقط بكلمات اغنية هذا المسلسل لاقول «لابوعدنان» الغالي ابشرك العافور عدى وراح نرد مثل اول

بعد قرارات سمو رئيس مجلس الوزراء الاخيرة التي اثلجت صدورنا بتطبيق القانون على الجميع والغاء مسمى نائب الخدمات الذي بدوره سينعكس على محاربة الواسطة والمحسوبية وتحقيق العدالة وسيتم اختيار القيادات بناء على الكفاءات وليس تعيينات باراشوتية بناء على توصيات وترشيحات او ارضاء لنواب الامة وستعتمد الحكومة في المرحلة القادمة على الكفاءات من ابناء الكويت والناس بعدها ستلتزم بتطبيق القانون وراح تصف طابور وراح تحشم الدور والواسطة والفوضى والمشاكل راح تختفي باذن الله

وحالنا راح يكون غير لكن هالمرة للافضل باذن الله

ابشرك يا «بوعدنان» راح نتوقف عن التحلطم وسيركز كل منا على تخصصه وماراح نتكلم بالسياسة والرياضة والقانون والاقتصاد وراح نتكلم باللي نفهم ونتخصص فيه وحالنا ماراح يكون عوافير فقد اصبح للحكومة برنامج عمل وهدف وهو عودة الكويت مثل اول كويت العلم والريادة والتقدم والقانون

وبدأت الحكومة خطوات اصلاحية بالقضاء على الفساد بانواعه بالقضاء علي الفرعيات وشراء الاصوات يعني زان الحظ بفضل الله سبحانه وتعالى

ورسالتي الى كل اهلي شعب الكويت الابي يجب ان نرد الرسالة الى الحكومة بافضل منها وان نبدأ بتحفيز ابنائنا وبناتنا على التحصيل العلمي والتدريب والتطوير والعمل الجاد والتميز والاخلاص والتفاني من اجل الكويت

واختيار الافضل بانتخابات مجلس الامة القادمة بعيدا عن القبلية والطائفية ما سينتج عنه مجلس واعضاء يبتعدون عن الصراعات التي ارهقت الكويت

نواب يجعلون الكويت ومصلحة ابنائها واجيالها القادمة نصب اعينهم ويوحدون صفوفهم ويبتعدون عن الشخصانية والمصالح الشخصية الضيقة

تلك كانت امنيات الفنان الكبير عبدالحسين عبدالرضا في مسلسل العافور وهذا لن يتحقق بجهود حكومية فقط بل بتضافر جهود الجميع لتصحيح المسار واصلاح التعليم والمنظومة الصحية والمشكلة الاسكانية والاتجاه الى المهنية وربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل للقضاء على البطالة وتعديل التركيبة السكانية واصلاح الاقتصاد الوطني والتوسع في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الامن الغذائي والقضاء على آفة المخدرات التي باتت تهدد كل بيت.

اسأل الله ان يحفظ الكويت واميرها وولي عهده الامين وشعبها من كل مكروه وان تذهب العوافير الى غير رجعة وان يرحم «بوعدنان» ويجعل قبره روضة من رياض الجنة وان يسعده وينير قبره كما اسعدنا ورسم الضحكة على شفاتنا في حياته.

