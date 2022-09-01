العقل العربي (1-3)

آراء

عندما صدر المؤلف الخالد للفيلسوف فؤاد زكريا حاملاً عنوانا صادما يقول: «مأزق أو أزمة العقل العربي»، ذهبت أذهاننا في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي إلى الفكر العربي، وكأن العقل الذي يصيغ الفكر، والفكر الذي ينتجه العقل هو سياق طبيعي من وجهين لعملة واحدة.

وقد يكون هذا الفهم الذي ظنه البعض خليطا بين انطباعين، الأول يرتبط بالوالد، والآخر يرتبط بالمولود، هو ابنا شرعيا لطبيعة مرحلة كان الفكر الشمولي فيها مسيطرا على الدماغ العربية، حتى في الدول المسماة بالرأسمالية هي التي كانت حكوماتها تُدير، وتراقب وتنتج الخدمات، وربما السلع الاستهلاكية.

اعتقدنا أن العقل العربي الذي كان في مأزق مربط فرسه سياسي، بعد هزيمة 67، هو الذي انهزم وليست الجيوش العربية، وتصورنا وربما هنا أيضا يكون هذا التصور صحيحا أن الإنسان هو الذي لقى مصرعه في سيناء والجولان والضفة الغربية، وليست المجنزرات أو الكتائب أو الصواريخ العاجزة.

اعتقدنا أن العقل العربي في ذلك الوقت قد أصابه الوهن بعد أن شهد في منتصف القرن الماضي نهضة وعصرنة لم يسبق لها مثيل، وبعد أن كانت الحضارة بمفهومها الشامل تشهد تألقا ليس فقط في إصدار الكتب وممارسة الحرية الفكرية وحرية الاعتقاد، إنما في العمران الذي انتشر، وفي الزراعة التي امتدت، والصناعة التي ازدهرت.

اعتقدنا أن كل شيء ينتجه العقل قد أصبح سليما، وأن هذا المنتج مترامي الأطراف لا يمكن له أن ينفصل عما يصدر عن العقل الذي شهد بناءه وحتى ترميمه صولات وجولات وتجارب، محاولات وقراءات، واستنساخ لحضارات، لقد كان عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين وهو ابن شرعي للأزهر الشريف قنطرة نقلت الحضارة الغربية عبر عاصمة النور باريس إلى المشرق العربي عبر القاهرة وكان الاعتقاد أن ما جاء به طه حسين ومن بعده توفيق الحكيم هو أساس يمكن البناء عليه من أجل أن يكون التعليم للجميع، والثقافة للنخبة، أن يكون التعليم مجاني، والثقافة بأقل التكاليف، أن يصبح الكتاب هو حجر الزاوية، وهو الوسيلة التي تقود المعارف كلها، والعلوم كلها، والتراجم كلها.

وبالقياس مع تلك المرحلة الزمنية المهمة نجد أن العقل العربي قد تم بناؤه في النصف الأول من القرن العشرين على أساس تراتبي، تراكمي، وربما تلقيني في بعض الأحيان، كانت مراكز التحفيظ شأنها في ذلك شأن المكتبات العامة تمارس دورا تنويريا، وتقيم رسالة إنسانية على الأرض، وكان المواطن يدرك أنه من دون العلم لا وجاهة له، ومن غير تفوق فيه فلا شأن للمجتمع به، أو حتى للوظيفة العامة التي ترسم طريق حياته وتحدد مسارات مستقبله.

كانت المعرفة هي مصدر الإلهام، وهي فخر الإنسان، وكان التباهي بالمعلومات، بالقراءات وبالاطلاع يسبق التباهي بامتلاك سيارة فارهة، أو قصرا على نهر النيل، وكانت كلها تنبري بل وتتجلى من أجل الالتفاف حول أغنية مؤثرة أو طقطوقة متناثرة، أو قصيدة يلقيها شاعر عظيم في منتدى عام.

كانت الأمة كلها تفرح عندما يصدر كتابا جديدا لكاتب مشهور، وحين يتألق خطاب لزعيم عربي يشحذ فيه الهمم، ويدعو الوطن كله للتكاتف والتلاحم والالتفاف حول كلمة سواء.

كان العقل العربي متسقا مع تركيبته، مرتبطا بواقعه، مؤمنًا بقدراته وإمكاناته، ومصدقا لها في جميع الأحيان.

كان العقل العربي قبل نكسة 1967 مرتبطا بالبناء على ما فات رغم الثورات والانقلابات، ورغم المتغيرات والتداخلات، ورغم الحروب والصراعات.

كان العقل العربي راضيا مقتنعا بثوابته، حاملاً متحاملاً على نفسه من أجل المحافظة عليها والذود عنها، لم يكن هناك شكا في قيمة مكتسبة أو منسك متعارف عليه، ولم تكن أدوات التقارب الاجتماعي بعيدة للحد الذي يفصل مواطن عن أمته حتى ولو كان في بلاد المهجر البعيدة، كان جبران خليل جبران مثلاً في أمريكا اللاتينية وحبيبته الوحيدة فلسطينية في القاهرة، وكان ميخائيل نعيمة يكتب الشعر عن الوطن البعيد وكأنه أقرب من حبل الوريد، و إيليا أبو ماضي يكتب لمحمد عبدالوهاب وكأنه يعيش معه في غابات الأمازون.

كان كل شيء قريباً من العقل والقلب والوجدان، و.. للعقل تحديدا رواية أخرى.

يتبع..

