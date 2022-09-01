زيادة رواتب المدنيين

آراء

وزير الداخلية يعمل بكل جهده وطاقته من أجل موظفي الداخلية ومن المؤكد أنهم يستحقون وخاصة العسكريين الذين نراهم في كل شارع فهم صمام الامان لنا الذين نرتاح عندما نراهم بالشوارع يجولون بدورياتهم بحرارة الشمس الحارقة من اجلنا واجل سلامتنا فلهم منا كل الشكر والتقدير.

ولكن يا وزير الداخلية لماذا لا تقوم بتكريم الموظفين المدنيين الذين يعملون بالداخلية؟! فهم منسيون منذ زمن طويل فرواتبهم قليلة ولا توجد حوافز وإن وجدت فهي لا تكفي الموظف الذي يكدح من الصباح الباكر وحتى بعد الظهر كأنه يستجدي من وزارته، كما ان الاعمال الممتازة التي يتقاضاها اقل من كل وزارات الدولة فهل هم لا يستحقون هذه المكافآت على الرغم من عملهم الشاق، ويكفي معاليك لو تترجل من وزارتك وتأتي لمرور العاصمة وترى الزحام بقسم اعتماد التوقيع فالموظفات يعملن بكل طاقاتهن وجهدهن منذ الصباح وحتى ساعات متأخرة بعد الدوام الرسمي بلا تقدير، حتى إن كل موظفتين تجلسان على مكتب واحد ولا توجد ادوات مكتبية لدرجة أن الموظفات يشترين أدواتهن المكتبية على حسابهن لان المخازن فارغة من المكاتب والكراسي وحتى الاقلام، وهل تصدق انه يوجد موظفة مكتبها بلا تكييف كل هذا ورواتبهن متدنية جدا سواء بالأقدمية او الجدد وهل يعقل اننا نعيش في دولة غنية ورواتب موظفيها متدنية جدا، بحيث تنفد رواتبهم يوم نزولها بسبب قلتها وبسبب الاقساط ومتطلبات المنزل العائلية، لذا نرجو منك أن تحقق امانيهم وترفع رواتبهم وان تكون الاعمال الممتازة كباقي الوزارات حتى يشعر الموظفون بالراحة والطمأنينة حالهم حال موظفي وزارة الداخلية من العسكريين وموظفي الوزارات الاخرى وذلك برفع سقف الرواتب والامتيازات.. وفقك الله سعادة الوزير.

