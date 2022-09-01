خطوة نحو تحويل المسار 

آراء

بعد القرار الذي اتخذه سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الصُباح وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الصباح بحل مجلس الأمة واجراء انتخابات جديدة، وهذه الخطوة قال عنها الكثير من المحللين السياسيين انها تهدف لتخفيف الاحتقان السياسي السائد في البلاد منذ عامين. وقد جاء هذا القرار بعد أيام من اعتصام عدد من النواب داخل مقر البرلمان اعتراضاً على «تعطيل الدستور وقد قابل الشعب الكويتي والقوة السياسية في البلاد. هذا القرار بفرحة غامرة لاظهار الحكمة السياسية الكبيرة من جانب القيادة السياسية للبلاد والوقوف بجانب رغبة الشعب».

وأود أن أقول ان الانتخابات هي عملية رسمية لاختيار شخص ما من بين عدة أشخاص لتولي منصب رسمي، للدفاع عن حقوق الوطن والمواطن وجلب حقهم المستحق لهم ومن المهم التمييز بين شكل الانتخابات ومضمونها. في بعض الحالات توجد الأشكال الانتخابية ولكن يغيب المضمون الانتخابي مثل حالة عدم توفر الخيار الحر وغير المزيف للاختيار بين بديلين على الأقل. معظم دول العالم تقيم الانتخابات على الأقل بشكل رسمي ولكن في العديد من الانتخابات تكون غير تنافسية.

ولربما أنه ليس غريبا اهتمام الشعب بالانتخابات رغم أن قطاعات سياسية ومجتمعية واسعة تسجل ملاحظات جارحة وناقدة لمجريات مخاض العملية السياسية في البلاد ولكن كما يبدو فثمة رغبة دفينة في نفوس الكويتيين تبحث بجلد وبصبر حثيث عن التغيير والاستبدال الدافئ والناعم والسلس ولكن ما لاحظته اليوم من المزاج الكويتي العام هو اهتمام بالغ بالانتخابات البرلمانية وبشكل معلن نستطيع أن نقول بأن الشعب لا يريد أن يخرج من مسرح السياسة وأنه يزاحم ليكون لاعباً حقيقياً ومؤثراً في صناعة البرلمان ويجب على كل مرشح أن يجعل مصلحة الوطن والمواطن أمام عينيه وان يجعل ثقة المواطن في محلها لتصحيح المسار ومحاربة كل فاسد للعبور بسفينة الوطن الى بر الأمان.

