النفط بين متضادات.. عوامل للهبوط وأخرى للصعود!

مال وأعمال

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 2?65 دولار ليبلغ 110?11 دولارات للبرميل مقابل 107?46 دولارات، إلا أنه وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 5?78 دولارات لتبلغ 99?31 دولارا للبرميل بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5?37 دولارات ليبلغ 91?64 دولارا للبرميل.

وفي سياق متصل، اظهرت بيانات حكومية يابانية انخفاضا في صادرات النفط الخام الكويتي الى اليابان للمرة الثانية على التوالي في شهر يوليو الماضي بنسبة 8?4 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتصل الى 6?60 ملايين برميل او (213 ألف برميل يوميا).

وذكرت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير اولي ان الكويت باعتبارها رابع اكبر مزود نفط لليابان صدرت في الشهر الماضي نسبة 8?1 في المئة من اجمالي واردات اليابان من النفط الخام مقارنة بنسبة 11?2 في المئة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

يأتي هذا فيما تتجه الأسعار عالمياً بنهاية أغسطس الجاري، نحو الانخفاض الشهري الثالث على التوالي، لتسجل بذلك أطول سلسلة خسائر شهرية في أكثر من عامين، على وقع احتمالات تباطؤ النمو العالمي مع تشديد البنوك المركزية لسياستها، ومواصلة الصين تنفيذ استراتيجيتها كوفيد زيرو لمواجهة تفشي فيروس كورونا. وتأتي خسائر النفط تزامناً مع رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة لأسعار الفائدة بقوة لمكافحة التضخم المتسارع، في حين تعاني أوروبا من أزمة طاقة قد تنذر بالركود، وفي آسيا، تباطأ النمو في الصين، أكبر مستورد للنفط. ويواجه المتداولون في أسواق النفط، أيضاً مجموعة من المشكلات المتعلقة بالإمدادات، منها الاضطرابات التي شهدتها كل من ليبيا والعراق في الأيام الأخيرة، كما تتأثر الأسواق أيضاً بتأخر ظهور أي نتائج بشأن محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني والذي قد يفتح الباب أمام زيادة صادرات الخام. ويمثل تراجع أسعار النفط في شهر أغسطس أحدث فصل في عام 2022 المضطرب، حيث ارتفعت الأسعار في النصف الأول بسبب غزو روسيا لأوكرانيا، ثم تعرضت الأسعار لضغوط مع تحول البنوك المركزية إلى مسار التشديد، وتمكنت موسكو من الحفاظ على تدفق معظم الصادرات.

