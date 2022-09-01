«Ooredoo» تستعد لاستقبال طلابها لبدء العام الدراسي

مال وأعمال

شهدت Ooredoo الكويت، أول من قدم خدمات رقمية مبتكرة في الكويت، بداية رائعة للسنة المالية 2022. موجهة نحو الأهداف وعلى السعي المستمر لتطوير وإثراء جميع جوانب أعمالها من الارتقاء بخدماتها ومنتجاتها وعروضها الترويجية.

مع اقتراب نهاية فصل الصيف واقتراب العام الدراسي، بذلت Ooredoo جهوداً لإطلاق حملة جديدة للعودة إلى المدارس مصممة ومتطورة خصيصا للطلاب الذين يستخدمون خطوط إعادة التعبئة (الدفع الآجل). ولتلبية احتياجات هذه الشريحة، تتمحور صفقات Ooredoo حول عروض SIM التنافسية، وباقات الإنترنت التي تشمل أجهزة الراوتر وباقة الإنترنت مع أجهزة iPad وأجهزة الكمبيوتر المحمولة لمساعدة الطلاب على اجتياز العام الدراسي بأفضل الباقات لرحلة أكاديمية ثرية والبقاء على اتصال في عطلة نهاية الأسبوع. توفر هذه الحزم قيمة إضافية بأسعار تنافسية ويتم تقديمها وفقا لنمط استخدام الطلاب. ولتعزيز مكانتها في السوق، قامت Ooredoo بتخصيص هذه الباقات لتتناسب مع أنماط حياتها مما يسمح لها بالحصول على هذه القيمة المضافة، وهو ما تفتقر إليه Ooredoo في هذا القطاع، وتبني عليه وتقوم بترقيته. وتأخذ Ooredoo على عاتقها توفير الباقات والتي تلبي احتياجاتهم ومطالبهم في جميع مراحل حياتهم، بما في ذلك تلك التي تشكل السوق الكويتي، مما يمنحهم حرية اختيار ما يناسبهم في جميع المراحل.

وتشمل هذه الباقات نوعين، بما في ذلك رصيد إضافي، دقائق مجانية، خصومات على المكالمات أو الإنترنت، بما في ذلك الوصول إلى جهاز لوحي وغيرها من الميزات.

وللحصول على أفضل خدمات ومنتجات وعروض الاتصالات، ما عليك سوى زيارة أقرب فرع من فروع Ooredoo والاستفادة من أفضل ما في الأمر.

ومقابل 10 د.ك، تتيح حملة «العودة إلى المدرسة» للعملاء الحصول على إنترنت 5G غير محدود مع راوتر ZTE 5G MiFi مجاني. ومقابل دينار إضافي، بمبلغ 11 د.ك شهريا، يصبح العميل مؤهلاً للحصول علىiPad -10.2 بوصات مع إنترنت 5G غير محدود

للحصول على تجربة تعليمية بتقنية ذكية، مقابل 25 ديناراً/شهريا يحصل الطلاب على انترنت 5Gغير محدود مع أحدث جهاز Apple iMac، شاشة 24 بوصة،أو أحدث جهاز M2 MacBook Pro مقابل 25.5 ديناراً/ شهريا.

وتسعى Ooredoo دائماً لتلبية احتياجات عملائهم وتطوير جميع جوانب أعمالها من خدمات، منتجات، شبكة رقمية فريدة من نوعها تواكب كل ما هو جديد. الجدير بالذكر، جوائز ومفاجآت Ooredoo، مشغل الاتصالات الرسمي في الشرق الأوسط وأفريقيا لبطولة كأس العالم، تعاصر كل ما هو جديد لمكافأة جميع شرائح عملائها على مشاركاتهم مع الشركة و ولائهم المستمر للعلامة التجارية.

