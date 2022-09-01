«الأهلى»: ماضي حصدت 10000 دينار من حساب «الفوز»

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن فوز سوسن عبدالعزيز ماضي في السحب الأسبوعي لحساب «الفوز» للجوائز، بجائزة نقدية قدرها 10000 دينار، والذي أقيم تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، وقد تم الإعلان عن اسم الفائز يوم الإثنين 29 اغسطس 2022. وحساب «الفوز» للجوائز، هو حساب الجوائز الأول من نوعه والذي يتيح لعملاء البنك الأهلي فرصة الفوز بجوائز ومكافآت كبرى. ومن خلال حساب «الفوز»، سيحظى عملاء البنك الأهلي بفرصة الفوز بمبلغ 10000 دينار كويتي ضمن السحب الأسبوعي الأعلى لفائز واحد في الكويت، كذلك فرصة للفوز بالجائزة الكبرى وهي راتب شهري بقيمة 5000 دينار كويتي لمدة 10 سنوات . وتجدر الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور كل من عملاء البنك الأهلي الكويتي الجدد والحاليين الاستفادة من هذه الفرصة الفريدة في حالة توافر رصيد في حسابهم بمبلغ 100 دينار فقط، علماً أن زيادة المبالغ المودعة في الحساب، تزيد من فرص الفوز. الجدير بالذكر أن خلال شهر سبتمبر سيتم السحب والإعلان عن الرابح بالجائزة السنوية الكبرى 5000 د.ك شهرياً لمدة 10 سنوات.

