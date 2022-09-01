الدعيج: 71 - 84 % العمالة الوطنية في البنوك المحلية

مال وأعمال

صرح رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت الشيخ أحمد دعيج الصباح أن القطاع المصرفي يعد أكبر موظف للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، وهو أكثر القطاعات جذبا للخريجين الباحثين عن فرص عمل متميزة بالقطاع الخاص.

وأضاف الصباح أن العمل بالقطاع المصرفي يسهم في تحقيق طموحات الكوادر الوطنية الشابة من خلال دعمهم على الإبداع والنجاح، فضلا عن مساهماته في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية الشابة لتواكب التطورات العالمية في الصناعة المصرفية كأحد أهداف التنمية المستدامة. كما يسهم القطاع المصرفي بشكل غير مباشر في رفع درجة توظيف العمالة الوطنية من خلال الدور الذي يؤديه في تمويل المشاريع والأنشطة المختلفة، التي توفر فرص عمل للمواطنين وترفع من معدلات النمو في الاقتصاد الوطني.

وبهذا الصدد، أوضح الصباح أن متوسط نسبة العمالة الوطنية في جميع البنوك المحلية (البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية) ارتفع من 34.9% في عام 2000 إلى 77.3% بنهاية الربع الثاني من عام 2022.

وفي البنوك الكويتية ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 77.5%، وهي النسبة التي تفوق النسبة المقررة للقطاع المصرفي والمحددة بنسبة 70% وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 1868 لعام 2018 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 904 لعام 2002 بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية، علما بأن نسبة العمالة الوطنية تراوحت بين 71% و84% في البنوك الكويتية. وفي المقابل، انخفضت نسبة العمالة الوافدة في البنوك الكويتية من 65.1% في عام 2000 إلى نحو 22.5% بنهاية الربع الثاني من عام 2022. الجدير بالذكر أن إجمالي عدد العمالة الوطنية في القطاع المصرفي قد ارتفع من 1543 عامل بنهاية عام 2000 ليصل إلى 10,552 عامل بنهاية الربع الثاني من عام 2022، وبمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 9.4% بنهاية عام 2021. وقد ارتفع إجمالي عدد العمالة الوطنية العاملة في البنوك الكويتية من 1543 عامل في عام 2000 إلى 10,243 عامل بنهاية الربع الثاني من عام 2022، بمعدل نمو سنوي متوسط مقداره 9.2% بنهاية عام 2021. فيما ارتفع إجمالي عدد العمالة الوطنية العاملة في فروع البنوك الأجنبية من 112 عامل في 2008، إلى 309 بنهاية الربع الثاني من عام 2022، أي بمعدل نمو سنوي متوسط مقداره 8.2% بنهاية عام 2021. كما ارتفعت نسبة العمالة الوطنية في فروع البنوك الأجنبية من 49.1% في عام 2008 إلى 71.9% بنهاية الربع الثاني من عام 2022، لتنخفض نسبة العمالة الوافدة فيها من 50.9% في نهاية عام 2008، إلى 28.1% بنهاية الربع الثاني من عام 2022.

كما أشار الصباح إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه القطاع المصرفي بالمرأة بشكل عام وخاصة المرأة الكويتية، حيث شكلت النساء الكويتيات ما نسبته 82.3% من إجمالي عدد النساء العاملات بالقطاع المصرفي البالغ 4953 عاملة، حيث يشكلن 37% من إجمالي عدد العاملين بالقطاع المصرفي بنهاية ديسمبر 2021. وأشار الصباح إلى أن بنك الكويت المركزي أطلق مبادرة كفاءة بتمويل من البنوك الكويتية وبإدارة معهد الدراسات المصرفية لتدريب وتأهيل العمالة الوطنية لإعدادها لتولي الوظائف في جميع المستويات الإدارية.

