«زين» تُوقّع اتفاقية شراكة مع منصّة «TOD»

مال وأعمال

أعلنت زين المُزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت توقيعها لاتفاقية شراكة مع منصّة TOD الجديدة كلياً لمحتوى الترفيه والرياضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تُقدّم من خلالها اشتراكاً مجانياً لمدة شهرين في المنصّة لتتيح لعملاء باقات الدفع الآجل فرصة الاستمتاع بأحدث وأفضل الأفلام والمسلسلات العربية والتركية والأجنبية الشهيرة وأكبر البطولات الرياضية الحصرية من beIN SPORTS عبر شاشات التلفزيون والأجهزة الذكية في أي وقت وأينما كانوا.

وأتى الإعلان عن هذا التعاون خلال حفل توقيع الاتفاقية الذي أقيم في منصّة زين للإبداع ZINC بمقر الشركة الرئيسي في الشويخ، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في زين الكويت مشعل محمد، والمدير التنفيذي للبحث والتحليل ممثلاً عن TOD ماثيو كرسپ، ومسؤولي الإدارة التنفيذية من الشركتين.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية مشعل محمد: « سُعداء اليوم بالتعاون مع الزملاء في TOD لكي نتوسّع في منظومة شراكاتنا الاستراتيجية مع أكبر مُقدّمي وصّناع المحتوى الترفيهي في المنطقة، وذلك لنعطي عملاءنا فرصة الاستمتاع بمكتبة شاملة وكبيرة من محتوى الترفيه والرياضة المُفضل لديهم في أي وقت ومكان عبر أجهزتهم الذكية».

واختتم بقوله: « نسعى من خلال عقدنا لمثل هذه الشراكات الرقمية على دعم وتلبية تطلعات واحتياجات عملائنا المختلفة من خلال طرحنا لأحدث الخدمات والتقنيات المبتكرة، فهم يمثّلون عائلة المشتركين الكبرى في الكويت، وسنلتزم دوماً بتوفير آخر وأحدث الحلول والخدمات لتحسين تجربتهم وتحقيق توقّعاتهم وتطلّعاتهم ليتمتعوا بتجربة رقمية مميزة وفريدة معنا».

وقال نائب رئيس قطاع التسويق والمبيعات في TOD جون- پول ميكرلي في تعليقه على الشراكة: « سُعداء بالشراكة مع زين الكويت، فتعاوننا يهدف للتوسع بمنصة TOD لتصل إلى العائلات الكويتية، والتي بإمكانها اليوم الاستمتاع بمكتبة رائعة من المحتوى الرياضي والترفيهي، فنحن نضمن من خلال هذه المكتبة المتميزة من الإنتاجات أن تكون لمشاهدينا تجربة غير مسبوقة من المنافسات الرياضية المباشرة وأحدث أفلام هوليوود الضخمة والمسلسلات العربية والتركية وغيرها، ونحرص على تقديم اختيارات غير محدودة لجميع أفراد العائلة».

وتُقدّم زين لعملاء الدفع الآجل اشتراكاً مجانياً لمدة شهرين في منصّة TOD، والتي تتميّز بتقديم تغطية شاملة وحصرية لأبرز المنافسات الرياضية العالمية، منها كأس العالم FIFA قطر 2022™، بالإضافة إلى أكثر من 35 ألف ساعة من أحدث الأفلام والمسلسلات العربية والتركية وأفلام هوليوود الضخمة، مع مجموعة متنوعة وكبيرة من أحدث وأفضل إنتاجات TOD الأصلية والبرامج المُخصصة للأطفال.

وتحتوي منصّة TOD على ثلاث باقات مرنة تُناسب طموحات واحتياجات العملاء المختلفة، وهي الباقة الترفيهية التي تشمل إنتاجات TOD الأصلية من المسلسلات العربية والتركية وأحدث أفلام ومسلسلات هوليوود من أستوديوهات Warner Bros وHBO MAX وMiramax وDigiturk وSony Pictures Television ومحتوى الأطفال، بالإضافة إلى 22 قناة ترفيهية تعرض أحدث الأفلام والدراما وبرامج الطبخ وغيرها، وذلك ابتداءً من 3 د.ك شهرياً فقط.

