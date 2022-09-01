«KIB» مركز مبادر و«Rainmaking» ينظمان دورات للتدريب العملي

مال وأعمال

باعتباره مؤسسة مالية رائدة في القطاع المصرفي في الكويت، يواصل بنك الكويت الدولي (KIB) تكثيف جهوده لتمكين شريحة المبادرين الكويتيين، وذلك من خلال متابعة وتنمية شركة «KIB مركز مبادر»، والتي أسسها لتكون منظومة تأهيلية متكاملة تدعم أصحاب المشاريع الريادية المحلية، وفي هذا الإطار، قام البنك، ممثلا في «KIB مركز مبادر»، بالتعاون مع أكبر جهات التدريب على مستوى العالم في قطاع ريادة الأعمال، وهي مؤسسة Rainmaking، التي ستقوم بدورها بتقديم سلسلة من دورات التدريب العملي على أعلى مستوى للمبادرين المشاركين، وبأحدث النهج والوسائل المطبقة دوليا، وذلك لمساعدتهم على البدء في مشروعهم الصغير واتخاذ الخطوات الصحيحة لتنميته وإطلاقه إلى السوق من مجرد فكرة. وكانت Rainmaking قد اشتهرت بتنظيم معسكر للمبادرين، معروف عالميا بـ Startup Boot Camp، والذي من خلاله، وبقياس نتائج المخرجات ومستوى أدائها، تبيّن أن نسبة نجاح المشاريع التي قامت بتطبيق أدوات Rainmaking قد تخطت 75% بين المبادرين المشاركين في هذا المعسكر، ومن هذا المنطلق، أكد عبدالله العوضي من KIB على توفير هذه البرامج للمبادرين الكويتيين، حسب اللغات الأكثر استخداما في السوق المحلي، ليتمكنوا من تحقيق أعلى استفادة من تلك الأدوات واكتساب المهارات الريادية من خلالها بطريقة أكثر سهولة تخدم مساعيهم التجارية، منوها إلى الترتيبات التي تقوم بها شركة «KIB مركز مبادر» حاليا في إطار استعدادها لإطلاق معسكر خاص للمبادرين في الكويت خلال الأشهر المقبلة، والذي سيوفر جميع الأدوات التي تسهم في تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة لهم. مضيفا: «من أكبر التحديات التي تواجه المبادرين اليوم في الكويت هي توفير الأدوات التعليمية والتدريبية الصحيحة لهم وفي بيئة ريادية متكاملة، لذلك نحرص وبشدة على متابعة أعمال شركة (KIB مركز مبادر)، وتعزيز خدماتها بما يلاقي تطلعات أصحاب المشاريع ورواد الأعمال الكويتيين، وهذا من خلال تطوير حلول مبتكرة تساعد المبادرين في تجاوز هذه التحديات للانطلاق بالسوق، منها خطة لتطوير تطبيق خاص وحصري لـ «مركز مبادر»، والتي من المزمع أن تتوفر جميع برامج Rainmaking عليه، مع إمكانية عرضها ومتابعتها على التطبيق من أي مكان في العالم».

