«حماية المنافسة»: تدشين 6 خدمات إلكترونية على موقع الجهاز

مال وأعمال

أعلن جهاز حماية المنافسة عن إطلاق 6 خدمات الكترونية جديدة ضمن سلسلة خدماته التي تسهل تقديم الشكاوى والبلاغات للمراجعين عبر الموقع الرسمي للجهاز.

وقال الجهاز، في بيان، ان خدماته المطروحة تشمل تقديم شكوى، وتقديم بلاغ، وطلب استثناء، وتقديم تظلم من قرارات مجلس الادارة، والتشاور ما قبل تقديم طلب تركز اقتصادي، واعتراض على طلب التركز الاقتصادي.

وأضاف الجهاز أن العمل جار على استكمال الخدمات التي من شأنها تعمل على تطوير ادائه، مشددا على ان الخدمات الست يمكن الاستفادة منها عبر الدخول الى موقع الجهاز الالكتروني www.cpa.gov.kwواتباع الخطوات الواردة في كل خدمة بالتسلسل وصولا الى استكمالها.

وأشار الجهاز ان إطلاق هذه الخدمات يأتي في إطار النهج الحكومي بجعل جميع الخدمات الكترونية، بما يضمن سرعة الانجاز وتسهيل الخدمات المقدمة.

واكد الجهاز حرصه على تطوير ادواته بما ينسجم مع التوجه الذي تنتهجه الاقتصادات العالمية في المنافسة في مواكبة الثورة المعلوماتية والاستفادة من أدواتها في الارتقاء بالعمل وتقديم الخدمات بسهولة ويسر.

