«التجاري» نظَّم حملة تبرع بالدم لموظفيه

مال وأعمال

في إطار الفعاليات الإنسانية التي تعكس وتؤكد مفهوم العمل الاجتماعي التطوعي، قام البنك التجاري الكويتي بتنظيم حملة للتبرع بالدم للموظفين، وذلك بالتعاون مع بنك الدم المركزي. وقد شهدت الحملة مشاركة عدد كبير من الموظفين الذين تسابقوا إلى تلبية الواجب الإنساني والتبرع بالدم.

كما حظيت الحملة بدعم كبير من رئيس الجهاز التنفيذي إلهام محفوظ، والإدارة التنفيذية في البنك حرصا على زيارة المتبرعين ومشاركتهم في هذه الفعالية، وتلبية للدعوة التي أطلقها قطاع التواصل المؤسسي بالبنك من أجل التبرع بالدم. وفي تعقيبها على تنظيم البنك لهذه الحملة، قالت نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي في البنك، أماني الورع: «لقد جاء تنظيم هذه الحملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم المركزي انطلاقا من إيماننا بضرورة رفع مخزون الدم الاستراتيجي لدى بنك الدم. واختتمت الورع تصريحها متوجهة بالشكر لمسؤولي بنك الدم المركزي، الذين بادروا بإرسال الفرق التمريضية والطبية التي أظهرت تعاونا ومهنية عالية في فحص الراغبين في التبرع بالدم، متوجهة بالشكر من موظفي البنك الذين لم يتوانوا عن تلبية الدعوة وتوافدوا للتبرع بالدم، الأمر الذي أسهم من دون شك في إنجاح هذه الحملة وترجم الدوافع الإنسانية والاجتماعية النبيلة للكوادر الوظيفية بالبنك التجاري.

