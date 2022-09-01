«برقان»: إجراءات للحفاظ على البيئة

مال وأعمال

يواصل بنك برقان تبنيه لإجراءات الحفاظ على البيئة في المبنى الرئيسي للبنك من خلال تفعيله لمجموعة من تطبيقات إعادة التدوير وحفظ الطاقة واعتماد الطاقة البديلة، وذلك في إطار استراتيجيته للاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتماشياً مع خطته الشاملة للمسؤولية المجتمعية. يهدف البنك من خلال ذلك إلى اتخاذ خطوة استباقية في سبيل تجاوز المخاطر البيئية.

قامت إدارة الخدمات العامة والشؤون الإدارية في هذا الصدد بتوزيع صناديق إعادة التدوير لكل الطوابق في المبنى الرئيس، إضافة إلى تطبيقها لثقافة إعادة التدوير على جميع الأوراق والمستندات غير الضرورية، أما بشأن سياسة البنك لحفظ الطاقة وتقليل الاستهلاك فقد تم تركيب نظام لإضاءة الـ «LED» يعمل من خلال مستشعرات الحركة في كافة مرافق البنك، بحيث يتم إطفاؤها تلقائياً عند عدم الحاجة إليها، إضافة إلى بدء البنك بتنفيذ خطته لتركيب منظومة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، عبر تثبيت الألواح الشمسية على سطح المقر الرئيسي لبرقان، كما يعمل حالياً على إضافة نقاط لشحن السيارات الكهربائية في المواقف الخارجية بالبنك، تبنياً لأشكال الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة.

وقد صرح رئيس إدارة الخدمات العامة والشؤون الإدارية في البنك المهندس سعود عبد العزيز الهدبة - بهذا الشأن قائلاً: «نسعى في بنك برقان إلى اتخاذ خطوات مستمرة لتعزيز ثقافة الاستدامة والحفاظ على البيئة والطاقة بشتى صورها وأشكاها، وقد انطلقنا بهذه الخطوة من المقر الرئيسي لتكون دافعاً نحو مواصلة تطبيق هذه الإجراءات في جميع المرافق التابعة للبنك وترسيخ هذه الثقافة في المجتمع لتعميمها على مختلف الجهات والأماكن». وأضاف أيضاً: «نحرص في برقان على تبني الطرق والوسائل الذكية التي تحقق الاستدامة، ومشاركتها مع الجميع، بهدف تحقيق التنمية المجتمعية بدءاً من البنك ووصولاً إلى كل أفراد المجتمع».

