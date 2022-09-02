سمو الأمير هنأ سلوفاكيا وأوزبكستان

وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس شوكت ميرضيايف رئيس جمهورية أوزبكستان الصديقة، عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنياً له موفور الصحة والعافية ولجمهورية أوزبكستان وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. وبعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيسة زوزانا كابوتوفا رئيسة جمهورية سلوفاكيا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، متمنياً لها موفور الصحة والعافية ولجمهورية سلوفاكيا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

