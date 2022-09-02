الرئيس البنغلاديشي: حريصون على تطوير العلاقات مع الكويت

وطن النهار

قدم سفير الكويت لدى بنغلاديش فيصل العدواني أمس الخميس أوراق اعتماده الى الرئيس البنغلاديشي محمد عبدالحميد سفيرا فوق العادة مفوضا لدى بنغلاديش، وجرى تقديم أوراق الاعتماد في احتفال بروتوكولي تخلله استعراض الحرس الجمهوري وعزف النشيد الوطني لكلا البلدين.

وقال السفير العدواني في تصريح لـ(كونا): انه نقل للرئيس البنغلاديشي تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وتمنياتهما الخالصة للشعب البنغلاديشي الصديق بمزيد من التقدم والازدهار. وأضاف أنه بحث مع الرئيس البنغلاديشي العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وأن الرئيس عبدالحميد أشاد بعمق العلاقات بين البلدين مؤكدا الحرص على توثيق وتطوير هذه العلاقات في جميع المجالات. وأشار الى ان الرئيس البنغلاديشي حمله نقل تحياته وتمنياته إلى سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد متمنيا للكويت المزيد من التقدم والازدهار.

