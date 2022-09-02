«الإعلام» تضبط «تغطية الانتخابات»

الأولى

أعلنت وزارة الإعلام أنها ستتخذ الإجراءات والجزاءات المنصوص عليها قانونا بشأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية والترويج للانتخابات.

وأكد وكيل وزارة الإعلام بالتكليف محمد بن ناجي أمس أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي وسيلة إعلامية تتجاوز القوانين المنظمة في تغطية انتخابات 29 سبتمبر الحالي.

وأعلن خلال جولته التفقدية في مقر إدارة شؤون الانتخابات أن وزارة الإعلام «شددت على أهمية التزام وسائل الإعلام الإلكترونية والمرئية والمسموعة والمقروءة المشاركة في تغطية العرس الديموقراطي بالمهنية والمصداقية».

وأوضح بهذا الشأن أن الغاية من التصريح الصحافي الذي أدلت به المتحدث باسم الوزارة أنوار مراد هي توعية الإعلاميين ووسائل الإعلام المختلفة بضرورة الالتزام بالقانون وبالمصداقية مؤكدا أن «الإعلام» ستتخذ الإجراء اللازم بحق أي وسيلة إعلامية تنتهك حقوق الأشخاص أو تتجاوز القوانين المنظمة للعمل الإعلامي.

وذكر أن وسائل الإعلام المختلفة «لديها ترخيص من وزارة الإعلام وهناك قانون يراقبها وينظم عملها ويأتي التصريح الصحافي للمتحدثة باسم الوزارة كتوعية منذ البداية ونأمل الالتزام بالقانون والمصداقية».

وأشار بن ناجي إلى تنبيهه الدائم للإعلاميين خلال اللقاءات التي تجمعه بهم بضرورة الالتزام بالمهنية في جميع التغطيات وخصوصا الانتخابات بالإضافة إلى نقل واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة للمساهمة في الارتقاء بالإعلام المحلي الرسمي والخاص.

ولفت إلى تنظيم وزارة الإعلام دورات تدريب للإعلاميين العاملين في مجال الإعلام الإلكتروني حول تغطية الانتخابات (أمة 2022) «للمساهمة في الارتقاء وتطوير منظومة الإعلام من كل مشارك في إبراز العرس الديموقراطي».

