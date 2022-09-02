كأس العالم.. «محمول مكفول» على «الكويتية»

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أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية تشغيل 13 رحلة تجارية يوميا من وإلى العاصمة القطرية الدوحة لنقل المشجعين الراغبين في حضور مباريات كأس العالم 2022 على أن تقل تدريجيا مع تأهل ووصول الفرق المشاركة إلى «الأدوار الاقصائية».

وقال الرئيس التنفيذي للشركة معن رزوقي في بيان صحافي أمس الخميس إن «الكويتية» توفر باقات للعملاء عبر مكتب «الكويتية للعطلات» أو الاتصال على مركز الاتصال «171» وتشمل تذكرة المباراة وأخرى للسفر على متن خطوطها بأسعار تبدأ من 200 دينار.

وأضاف رزوقي أنه بعد الانتهاء من الحجز يجب الدخول على رابط التسجيل في تطبيق «هيا» وملء البيانات الخاصة بالمسافر ليتيح له حضور المباريات. وأوضح أن سياسة وقوانين اللجنة المنظمة لكأس العالم واضحة بخصوص الامتعة والوزن على الرحلات المخصصة لحضور المباريات للركاب المسافرين، مشددة على ضرورة الاقتصار على حمل حقائب اليد فقط للمسافرين في نفس اليوم.

وبيَّن أن الشركة تسمح للركاب المسافرين على الدرجة السياحية بحمل حقيبة يد لا تتعدى 7 كيلوغرامات وركاب درجة رجال الأعمال حمل حقيبة يد لا تتعدى 10 كيلوغرامات وركاب الدرجتين الأولى والرويال حمل حقيبة يد لا تتعدى 15 كيلوغراما.

ولفت في الوقت ذاته إلى أن الركاب الذين يرغبون في حمل عدد من الحقائب ومن كانت لديهم إقامة أكثر من يوم يستطيعون ذلك من خلال الحجز عبر الرحلات اليومية المجدولة الاعتيادية بين الكويت والدوحة.

وقال إنه عند وصول الركاب المسافرين لحضور المباريات إلى الدوحة ستوفر دولة قطر وسائل المواصلات المختلفة كالحافلات والمترو بالمجان للمشجعين للوصول إلى ملعب المباراة مباشرة وذلك عبر استخدام بطاقة تطبيق (هيا) وأيضا ستتوفر المواصلات بالمجان بعد انتهاء المباراة تسهيلا للعودة إلى المطار.