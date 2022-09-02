ربع العراقيين فقراء.. والفاسدون نهبوا تريليون دولار!

الأولى

كشفت احصاءات رسمية عن أن نحو 9 ملايين عراقي او ما يعادل ربع عدد السكان يعيشون تحت خط الفقر في بلد يعوم على بحر من الثروة النفطية، فيما اشارت تقديرات أخرى الى ان نسبة الفقراء أكبر بكثير مما هو معلن... (طالع ص 12).

وقالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية: إن 9 ملايين مواطن أي نحو ربع عدد السكان البالغ عددهم 41 مليونا، تحت مستوى خط الفقر.وقالت مديرة دائرة الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة ذكرى عبد الرحيم لقناة «العراقية» الرسمية: إن عدد الأسر العراقية المستفيدة من برامج الرعاية الاجتماعية يبلغ مليونا و400 ألف أسرة، فيما يبلغ عدد الأسر المستحقة لرواتب دائرة الرعاية 3 ملايين أسرة.

وقبل جائحة «كورونا» أعلنت السلطات العراقية أن نسبة الفقر في البلاد بلغت 22.5% وهذا يعني أن نسبة الفقر زادت ولم تقل.

في المقابل يرى مختصون وخبراء اجتماعيون أن هذه الأرقام الرسمية رغم ارتفاعها لا تعكس في الواقع العدد الحقيقي لفقراء العراق، وأرجع الأكاديمي والباحث العراقي قاسم صالح ارتفاع عدد الفقراء الى سبب رئيس هو الفساد السياسي، مشيرا الى انه ومنذ العام 2003 وحتى 2018 تسبب الفساد المالي والإداري بسوء صرف وهدر أكثر من تريليون دولار أميركي.

بدوره، قال الباحث الاجتماعي وعضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية السابق علي البياتي لقناة «سكاي نيوز الفضائية» لا توجد إحصاءات دقيقة وعلمية بالعراق حول نسب الفقر لكن الأرقام الدولية تشير إلى أن ما يقارب 30% من سكان العراق هم بالفعل تحت مستوى خط الفقر بمعنى أن دخلهم اليومي يقل عن 3.2 دولارات أميركية أي ما يعادل نحو 4750 دينارا عراقيا، واشار إلى أن النسبة المسجلة عام 2012 كانت في حدود 18% لكن أعداد الفقراء شهدت ارتفاعا مخيفا مع ظهور تنظيم «داعش» الإرهابي وما تبعه من نزوح ودمار وصولا لجائحة «كورونا» وتداعياتها الكارثية.