طلال الخالد: المخدرات دمرت الشباب.. سنتصدى لتهريبها

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أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد ضرورة الارتقاء بالعمل الجمركي والربط الآلي بين قطاعات (الداخلية) والإدارة العامة للجمارك والتصدي لمواجهة مخاطر تهريب المواد غير المشروعة وخصوصا المخدرات للمحافظة على شبابنا من هذه الآفة المدمرة.

جاء ذلك وفق بيان صحافي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أمس عقب جولة تفقدية قام بها الشيخ طلال الخالد في مطار الكويت الدولي ومبنى الشحن الجوي.

وأشاد وزير الداخلية بالوكالة برجال الجمارك وإخوانهم رجال الداخلية واصفا إياهم بأنهم العين الساهرة على حماية الوطن من كل من تسول له نفسه القيام بأي عمليات تهريب.

وشدد على ضرورة زيادة الانتباه واليقظة، موضحا أنه لا مجاملة في أمن البلاد «فأنتم الدرع الحصينة لحماية الوطن والمواطنين من آفة المخدرات».

من جانب آخر قال مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة سليمان عبد العزيز الفهد، إنه لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة محاولات تهريب المواد التموينية المدعومة إلى خارج البلاد بما يخالف القانون، وبناء على ذلك صدرت توجيهات من وزير التجارة وزير الشؤون فهد الشريعان تضمنت تعليمات جمركية برفع الغرامة لمخالفة التهريب الجمركي إلى (3) أمثال القيمة، وهي الحد الأقصى وفق قانون الجمارك الموحد.