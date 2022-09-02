الخالد: تصدوا لتهريب المخدرات واحموا الشباب

وطن النهار

تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، يرافقه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء منصور العوضي ومدير عام الجمارك سليمان الفهد مطار الكويت الدولي ومبنى الشحن الجوي، واستمع إلى شرح من مدير إدارة الجمرك الجوي الأستاذ مطلق العنزي عن آلية العمل داخل مبنى الشحن الجمركي.

ووجه بضرورة الارتقاء بالعمل الجمركي والربط الآلي بين قطاعات وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك والتصدي لمواجهة مخاطر تهريب المواد غير المشروعة وخصوصاً المخدرات للمحافظة على شبابنا من هذه الافة المدمرة.

واشاد برجال الجمارك واخوانهم رجال الداخلية مؤكدا انهم العين الساهرة على حماية الوطن لكل من تسول له نفسه القيام بأي عمليات تهريب واكد على زيادة الانتباه واليقظة ولا مجاملة في امن البلاد وانتم الدرع الحصينة لحماية الوطن والمواطنين من آفة المخدرات.

