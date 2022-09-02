الموسى بحث المشاريع المستقبلية للكهرباء

وطن النهار

ترأس وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المهندس علي حسين الموسى أمس، اجتماع اللجنة العليا للتخطيط، الذي تم خلاله استعراض خطة الطلب على الطاقة الكهربائية والمياه ووضع المشاريع المستقبلية لمحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه التي تهدف إلى تعزيز القدرة الانتاجية لمحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه. وتضمنت خطة مشاريع محطات القوى القدرة الانتاجية المستهدفة المتوقع أن تسهم في زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية وإنتاج المياه بهدف تلبية احتياجات البلاد والمشاريع التنموية بالطاقة اللازمة. واطلع الوزير الموسى على سير تنفيذ استراتيجية الوزارة بما تتضمنه من أهداف أساسية أبرزها، تأمين خدمتي الكهرباء والمياه للمستهلكين بشكل مستمر وبجودة عالية، العمل وفق أسس اقتصادية، التحول الرقمي للعمليات الداخلية وخدمات العملاء، التنمية المستدامة وأخيرا التميز المؤسسي والتنمية البشرية. وناقش الموسى خلال الاجتماع برنامج العمل الحكومي 2021- 2025 الذي ينص على تحسين البنية التحتية وتوظيف الطاقات المتجددة.

