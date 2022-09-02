42 مرشحاً جديداً استقلوا قطار الانتخابات.. والإجمالي 258

وطن النهار

أغلقت إدارة شؤون الانتخابات أبوابها في اليوم الرابع لاستقبال المتقدمين بأوراق ترشحهم على 42 مرشحاً جديداً، بينهم 3 نساء ليصل إجمالي عدد المرشحين الى 258 مرشحاً. ومن ناحيته، قال مرشح الدائرة الثانية المحامي محمد خريبط ان شعار حملته الانتخابية هو «كونوا أحراراً في قناعاتكم و اختياراتكم»، مشيرا الى ان ثقة المواطن هي التي سوف تقوم بايصال المخلصين لأداء الامانة. ومن جانبه، قال مرشح الدائرة الرابعة الدكتور عيد ابو صليب انه يجب ان يتم انجاز المشاريع في هذه الحقبة، لان الحكومة في الوقت الحاضر «مدت يدها»، ولذلك يجب ان يتم اخراج جميع القوانين الموضوعة بالادارج

واكد انه في حال وصوله للبرلمان سوف يقوم بتبني قوانين عديدة، ومن ابرزها «قانون المرئي و المسموع و قانون الجرائم الالكترونية».

كما أكد انه سوف يسعى الى انشاء مستشفى خاص للعاملين بوزارة الداخلية، و ذلك استشعارا منه لمعاناة العاملين العسكريين.

الإصلاح قادم

ومن ناحيته، أكد مرشح الدائرة الرابعة الدكتور ضيف الله أبو رمية أنني لم اكن غائبا وانما كنت مراقبا للمشهد السياسي.

وبخصوص القروض قال أبو رمية غالبية الشعب يئن إن لم يكن كله، والقروض قضية عادلة أسهمت فيها الدولة، وسأتبناها وعموما الاصلاح قادم، ولكن فلنحسن الاختيار ونختار القوي الأمين.

الأجندة الوطنية

قال مرشح الثانية علي الدقباسي: فقدنا الكثير من الوقت في الخلافات وآن الأوان ان نشتغل وساعمل على هذا الامر.. سأعمل على إيجاد اجواء للعمل وعموما الاجندة الوطنية واحدة. وأضاف: لابد من التعاون وانا قادم لله ثم للوطن ثم للامير والترشح بالدائرة الثانية حقي القانوني. وأكد أن البراك والسعدون قامتان وطنيتان مازلت قريبا من الجميع ومن التيارات، وما عندي خصومة مع احد، ومستعد للتعاون مع الكل للمصلحة الوطنية العليا. ومن جانبه ‏قال مرشح الدائرة الأولى المحامي وسمي الوسمي اننا نشعر بأن هناك نية من الحكومة لتعديل المسار، ولكن الإصلاح لا يكون بخطوات بل بقوانين مدروسة، و لذلك كان على السلطة التنفيذية ان تلتزم في المادة 98 من الدستور أن تقدم برنامجاً صحيحاً وواقعياً فور تشكيل الوزارة وبغير ذلك لن يكون هذا الامر الا رجوعاً الى الوراء. وقال اننا كشعب لن نجد وقتاً افضل من هذا الوقت لتصحيح المسار.

يوم وطني

أما مرشح الدائرة الثانية خليل الصالح فقال : إننا نعيش يوما وطنيا ونتطلع إلى برلمان يدعم الكويت والكويتيين وعموما الكويت متميزة خارجيا، لكن داخليا نحتاج إلى المزيد من العمل.

وطالب بأن تكون الحكومة مع الشعب وتقدم له شيئا جميلا وترسم الابتسامة على وجوه المواطنين. وشدد مرشح الدائرة الرابعة عسكر العنزي على أهمية عدم بث الاشاعات، مؤكدا انه مع الاصلاح والمكتسبات الشعبية. وأشار الى ما تم اقراره خلال عضويته بمجلس الامة سابقا من قضايا تهم المواطن ومنها تشريعات ذات صلة بقضية البدون واسقاط القروض.

الصمت خيانة

من جهته، قال مرشح الدائرة الخامسة محمد مساعد الدوسري الصمت في لحظة الواجب خيانة للضمير، مؤكدا انه ليس مقبولا ان يبدا وزير الداخلية عهده بتكميم الافواه وتقييد الحرية، مؤكدا دعمه لقضية البدون.

من جهته، شدد مرشح الدائرة الرابعة ماجد المطيري على اهمية مكافحة الفساد بكل اوجهه وان تكون السلطة جادة في ذلك كما قضية شراء الأصوات.

أما مرشح الدائرة الرابعة فواز العنزي فقال: ان من بين ابرز اولويات برنامجه أولويات الارتقاء بمستوى خدمات الصحة والتعليم والبطالة والبدون وتعديل قانون المسيء وعلانية التصويت لرئاسة مجلس الامة.

مرحلة استثنائية

ومن ناحيتها، قالت مرشحة الدائرة الثالثة جنان بوشهري اننا نمر بمرحلة سياسية استثنائية بدأت بخطاب استثنائي للقيادية السياسية ومن ثم مراسيم الضرورة التي أتاحت التصويت بالبطاقة المدنية و تسجيل كل من بلغ 21 عاماً في القيود الانتخابية و إضافة المناطق التي كانت خارج حدود الدوائر الانتخابية.

و اكدت ان هذا المرحلة السياسية الاستثنائية تتطلب في المرحلة المقبلة مجلس امة استثنائياً.

وأوضحت ان الشعب الكويتي فقد الثقة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث أصبح ينظر إلى هذه المؤسسات بعين الشك وليس بعين الاطمئنان، وأصبح المواطن يشاهد مؤسسات الدولة تحمي مصالح الفاسدين تلك حالة خطيرة، حيث يجب ان تكون هذه الحالة نقطة انطلاق للإصلاحات المقبلة.

من جهته، أكد مرشح الدائرة الثالثة عبد الله الكندري انه أول من طرح قضية تزوير القيود الانتخابية وذهب للقضاء بشأنها. وقال ان ذلك تم بعد الحصول على المستندات الخاصة بهذا الشأن، والتي تثبت التلاعب الكبير في القيود، مثمنا تصحيح المسار وصدور مرسوم التصويت عبر البطاقة المدنية.

