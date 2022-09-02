حركة تنقلات بين مديري النظافة والسلامة في «البلدية»

وطن النهار

أصدر مدير عام البلدية أحمد المنفوحي، حركة تنقلات جديدة بين مديري إدارتي النظافة العامة والسلامة في بلديات المحافظات. وقد تضمن القرار تحديد مواقع العمل الجديدة للمديرين ليكون فيصل العتيبي مدير إدارة النظافة في بلدية حولي، محمد الجبعة مدير إدارة النظافة في بلدية الجهراء، سعد الرشيدي مدير إدارة النظافة في بلدية العاصمة، مشعل العازمي مدير إدارة النظافة في بلدية الفروانية، نواف المطيري مدير إدارة النظافة في بلدية الأحمدي، فهد القريفة مدير إدارة النظافة في بلدية مبارك الكبير، الحميدي المطيري مدير إدارة السلامة في بلدية حولي، فيصل العنزي مدير إدارة السلامة في بلدية الفروانية، صلاح الخرينج مدير إدارة السلامة في بلدية مبارك الكبير، ميساء بوشهري مدير إدارة السلامة في بلدية العاصمة، وطارق العدواني مدير إدارة السلامة في بلدية الأحمدي.

