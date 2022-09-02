«القوى العاملة» أعلنت انتهاء حظر العمل بفترة الظهيرة

وطن النهار

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة، انتهاء فترة حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة التي استمرت من أول يونـيو حتى 31 أغسطس، مشيرة إلى أن فريق عمل الظهيرة من إدارة المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية قام بالتفتيش على المواقع في كل المحافظات للتأكد من التزام أصحاب المشاريع بالقرار. في هذا السياق، أكدت مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف إيمان الأنصاري ان نتائج الحملات التفتيشية التي قام بها فريق عمل الظهيرة خلال الفترة المقررة خالف (452) موقعا، والعمالة المتواجدة بالمواقع (603) عمال، والبلاغات المستلمة (30) بلاغا، وعـدد المواقع المستوفية التي تم إعادة التفتيش عليها (452) موقعا. وأشارت إلى أن فرق التفتيش كانت تسجل أول مرة إنذارا بتلافي المخالفة وتعاود التفتيش على الموقع، وفي حال الاستمرار في المخالفة تسجل غرامة 100 دينار وتصل إلى 200 دينار عن كل عامل موجود في الموقع، ويتم وضـع رمز إيقاف للملف ويحال إلى الإدارة العامة للتحقيقات لاتخاذ الإجراء اللازم، وذلك حفاظا على سلامة العمال خلال فصل الصيف.

وأشارت الأنصاري الى أن تطبيق قرار حظر تشـغيل العمالة فـي أماكن العمل المكشوفة كان يمثل تنظيما لساعات العمل دون انقاصها وعدم تعريض المشاريع التي يتم تنفيذها لأضرار التأخير، بل أنه جاء مراعـيا للصالح العام ويتوافق مع التزامات الكويت بتطبيق معايير العمل الدولية، معربة عن شكر الهيئة للملتزمين بتنفيذ القرار، والمواطنين المتعاونين في الإبلاغ عن أي انتهاك لقرار حظر العمل وقت الظهيرة والتبليغ عنه.

