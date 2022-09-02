«سهل»: 271 مقترحاً لتطوير تطبيق الخدمات الحكومية

وطن النهار

أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) يوسف كاظم عن بدء العمل على دراسة أكثر من 271 مقترحا لتطوير التطبيق على المستوى التقني والخدمي قُدمت من قبل الجمهور من خلال مبادرة «بادر واقترح»? عبر حسابات (تطبيق سهل) الرسمية? على منصات التواصل الاجتماعي.

واوضح أن المشاركة الشعبية وتفاعل الجمهور مع مبادرة «بادر واقترح» عبر حسابات (تطبيق سهل) على «تويتر» و«انستغرام» أسفرت عن حصر أكثر من 271 مقترحاً لنواحي تطويرية ومقترحات لاضافة خدمات حكومية سيتم العمل بها لتحسين تجربة مستخدمي التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) قريباً، مع وضع خطة زمنية لطرح مجموعة من الخدمات الجديدة المقترحة مع نهاية شهر اكتوبر القادم.

